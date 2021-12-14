Ледь не збожеволів: кумедна реакція нареченого на весільне плаття коханої

Американець так гучно відреагував на весільне плаття коханої, що несподівано став зіркою у мережі. Настільки бурхливих емоцій ви ще не бачили!

Наречений продемонстрував цей кумедний момент на своїй сторінці у тіктоці bellofrasher. З моменту публікації відео набрало понад 11 мільйонів переглядів та більш ніж мільйон вподобань!

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Як відреагував наречений

У багатьох народах існує традиція, за якою наречений не має бачити свою кохану у весільному платті до самого свята. Тоді зустріч стає дійсно особливою: зазвичай чоловіки дуже зворушливо реагують під час першого погляду на кохану у святковій сукні.

А наречений Белло Фрешер із Атланти примудрився за пів хвилини вмістити майже всі позитивні емоції, які тільки можуть демонструвати люди. Чоловік і пустив сльозинку, і скакав, і присідав, і вирячив очі – здавалося б, ще трішки – і він просто збожеволіє.

Реакція нареченого / Скриншот тікток bellofrasher

На початку ролику Белло акуратно повертається до коханої, яка якраз впритул підійшла до нього. Він знімає окуляри, а далі починається просто "фонтан" неймовірних емоцій. Гості також бурхливо на все відреагували.

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Користувачі тіктоку були зворушені від настільки кумедних та несподіваних емоцій нареченого. Люди вважають, що він просто красень:

Як він красиво відреагував на свою королеву!

Неймовірний момент.

Найкраща реакція за всі часи!

Я розплакалась через це.

Реакцію нареченого можете переглянути нижче