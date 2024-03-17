Зелена помада та сині рум'яна: чому акторки чорно-білих фільмів робили незвичайний макіяж

Наприкінці XIX століття почали з'являтися перші чорно-білі фільми, а вже у XX столітті кіноіндустрія розквітала й стрічок ставало все більше. Цікавим у цьому питанні є макіяж, який створювали акторкам.

Річ у тім, що звичайна червона помада мала дуже тьмяний відтінок у чорно-білих фільмах. Тому доводилося використовувати контрастні відтінки, які мали б ефектний вигляд у результаті.

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Макіяж для чорно-білих фільмів був дуже незвичайним

При створенні чорно-білих фільмів акторки вимушені були з'являтися у кадрі з незвичайним макіяжем. Річ у тім, що звичайні відтінки рум'ян, тіней та губної помади були або тьмяними, або взагалі нейтральними. Щоб відтворити ефект яскравої червоної помади, візажисти наносили на губи зелену помаду, а замість рум'ян – використовували сині тіні.

Водночас фіолетові та сині помади створювали ефект сливового відтінку. Такий макіяж для фільмів був особливо популярний у 1920-х роках.

Відома блогерка Жасмін Чізвелл вирішила перевірити, чи дійсно кольори працюють так, як всі описують. Спочатку вона додала до відео чорно-білий фільтр, коли на ній був звичайний макіяж. Потім вона замінила класичну помаду на зелену, змішавши жовтий, синій та трохи білого відтінків. Коли вона знову додала до відео фільтр, то відразу складається враження, ніби на її губах червона помада.

Який вигляд має зелена помада з чорно-білим фільтром: дивіться відео

Потім блогерка вирішила порівняти, як відрізнятиметься звичний макіяж 1920-х років та макіяж, який робили актрисам у чорно-білих фільмах. Якщо звичний макіяж складався з синіх тіней, рум'ян та червоної помади, то макіяж для фільму – з синіх тіней та рум'ян та зеленої помади.

Як відрізнявся звичайний макіяж та макіяж для фільму у 1920-х роках: дивіться відео

@jasminechiswell 1920s b&w movie makeup VS. 1920s tegular makeup!! I can’t BELIEVE HOW INSANE THIS IS!! Plus it works so well!!! ♬ original sound - Jasmine Chiswell

До слова, блогерка настільки захопилася, як працюють такі поєднання, що потім ще неодноразово повторювала макіяж для чорно-білих фільмів. У коментарях під відео користувачі також зауважили, що захоплюються таким макіяжем, адже він має дуже екзотичний вигляд.

Деякі також поділилися цікавим фактом, що насправді ж родина Адамсів у однойменному серіалі, який вийшов у 1964 році, носила яскраво-рожеве вбрання, адже у чорно-білій стрічці лише такий колір здавався чорним.