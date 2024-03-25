Ідеальний макіяж для вечірки: у чому секрет ефектного образу

Макіяж для вечірки не має обмежень чи рамок, тому можна створити сміливий образ, який приковуватиме погляди інших. Неважливо, чи буде це класичний елегантний, чи яскравий макіяж, однак існує кілька порад, які допоможуть зробити особливі акценти.

Так, особливу увагу треба звернути на тіні, губну помаду та рум'яна. Професійна візажистка Мата Маріель поділилася власними порадами та техніками, які допоможуть створити неймовірний вечірній макіяж.

До теми Покоління Z вважає тіні для повік старомодними: як повернути своєму макіяжу актуальність

Порада 1 – мерехтливі губи

Під час створення макіяжу для вечірки не можна не додати трохи блискіток. Щоб створити ефектний макіяж губ, необхідно поверх нюдової помади нанести мерехтливі відтінки. Якщо ж такої мерехтливої помади немає, то можна змішати звичайний прозорий блиск з хайлайтером.

Змішайте блиск для губ з пігментом на тильній стороні долоні, а потім втирайте в шкіру. Це створить гарне сяйво та буде ідеальним доповненням до макіяжу,

– говорить візажистка.

Вона додала, що у такому способі є щось від 90-х, однак це створює особливий шарм. Окрім того, за допомогою такого лайфхаку губи виглядатимуть більшими.

Ефектні мерехтливі губи: дивіться відео

Порада 2 – блискітки на очі

Перш за все варто наголосити, що блискітки необхідно додавати або на очі, або на губи. В іншому ж випадку образ може вийти комічним та недоречним.

Візажистка Маріель радить, що створити ефект ейфорії та надати вечірці атмосфери допоможуть мерехтливі тіні. За словами фахівця, необхідно трохи взяти блискіток або мерехтливих тіней на кінчик пальця й легкими рухами нанести на повіки.

Блискітки для макіяжу очей: дивіться відео

Якщо дуга прагне більше блиску, то можна додати мерехтливих тіней золотистого, рожевого чи вишневого кольору на щоки. Як говорить Маріель, у такий спосіб можна отримати "додатковий відтінок" тону макіяжу.

Яскравий та ефектний макіяж очей для вечірки: дивіться відео

Порада 3 – ефектні рум'яна

Візажистка радить звернути увагу на яскраві відтінки – червоний, помаранчевий чи рожевий. Також рум'яна варто наносити безпосередньо на щоки, а також можна додати такого ж відтінку на кінчик носа.

Маріель наголошує, що не варто боятися експериментувати з рум'янами, адже вони також допомагають створити яскравий образ. Якщо ж здається, що рум'ян вийшло забагато, то це завжди можна виправити за допомогою консилера.

Як наносити рум'яна для макіяжу на вечірку: дивіться відео

Порада 4 – кольорова туш

Використання кольорової туші – один з найпростіших способів створити незвичайний макіяж для вечірки. Так, можна спробувати синю туш. Візажистка стверджує, що зазвичай такі відтінки дуже пігментовані, тому гарно зафарбовують вії. Такий ефектний образ можна поєднати з білим праймером.

Кольорова туш для яскравого макіяжу: дивіться відео

У будь-якому випадку, макіяж для вечірки може бути дуже сміливим та яскравим. Він дозволяє провести такі експерименти, які у щоденному макіяжі практично нереальні.