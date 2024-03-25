Розкриє погляд за лічені секунди: як правильно робити макіяж міжвійки

Міжвійка – це простір, що розташований між віями. Якщо його також підмалювати косметикою, погляд буде виразнішим. Однак багато хто припускається тут помилок і фарбує лише верхню слизову або шкіру над віями.

Як правильно наносити косметику на міжвійковий простір, щоб очі виглядали яскравими та глибокими, розповідаємо далі.

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Для чого фарбувати міжвійковий простір

Пофарбована міжвійка робить погляд глибшим, а вії – густішими. Якщо ви фарбуєте стрілки, вона обов'язково має бути присутньою у макіяжі, щоб він виглядав цілісно і без просвітів, які роблять результат неохайним.

Як виглядають очі з макіяжем міжвійки: дивіться фото

Легкий спосіб пофарбувати міжвійку

Для цього прийому потрібно використовувати гелеву чорну підводку. Також слід взяти пензлик з рівним прямим зрізом або скошений. Так міжвійка промальовується за лічені секунди. І що найважливіше – такий спосіб підходить для чутливих очей: ввечері вони не будуть боліти чи сльозитися.

Для макіяжу потрібно набрати підводку на пензлик, зняти зайве на руку і дивлячись вгору прикласти пензлик до міжвійкового простору.

Водити туди-сюди не варто, достатньо лише злегка нанести підводку. Якщо на початку буде незручно фарбувати, можна другою рукою трохи підняти верхню повіку, тоді буде краще видно куди прикладати пензлик.

Промальовувати міжвійку таким чином необхідно від зовнішнього кутка до внутрішнього.

Засіб можна нашаровувати, якщо хочете зробити погляд насиченішим й більшим.

Якщо ж є бажання утворити більш насичену лінію, або у вас дуже густі вії, можна таким же способом пройтися і над ними.

Крім того, не обов'язково використовувати саме чорну підводку, можна взяти й коричневу. Вона матиме більш легкий та ніжний вигляд.