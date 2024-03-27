Як намалювати штучне ластовиння, щоб створити природний і милий весняний образ

Ластовиння – це новий тренд у макіяжі. І хоча не всі можуть похизуватися природними веснянками, залишатися у моді все ж можливо завдяки хитрощам макіяжу.

Як за допомогою косметики створити ластовиння, щоб воно виглядало природно, а готовий образ був милим та грайливим, розповідаємо далі.

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Як намалювати веснянки вдома

Щоб створити веснянки вдома, можна поекспериментувати з олівцем для брів або автозасмагою. Однак кращим рішенням будуть продукти, створенні для цього завдання. Сьогодні на косметичному ринку можна знайти олівці та ручки для малювання веснянок або спеціальні фарби чи пігменти. Такі засоби легші у використанні та пропонують більш природні ефекти.

Проте, який би варіант засобу для малювання веснянок ви не обрали, починайте їх створення з кілька точок на обличчі в місцях, де ви природно найбільше потрапляєте на сонце. Наприклад, на переніссі чи вилицях.

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Обов’язково застосовуйте різний тиск, щоб створити різні розміри та насиченість кольору ластовиння. Це створить максимально природний вигляд.

Крім того, не робіть веснянки занадто збалансованими або рівномірними. Будь-який навмисний візерунок зменшить природний ефект.

Як виглядають веснянки в макіяжі: дивіться фото

Залежно від бажаної глибини кольору, зачекайте від 15 до 45 секунд, щоб пігмент вашого засобу осів. Для максимально природного ефекту змінюйте час очікування з кожним нанесенням.

Коли розставите достатню кількість точок, чистим кінчиком пальця також злегка постукайте по веснянках, щоб більш природно розподілити колір.

Для найбільш природного та унікального вигляду зробіть кілька проходів, використовуючи різну кількість засобу та чекаючи різну кількість часу перед розтушовуванням.

Для тривалого носіння закріпіть веснянки легким розпиленням пудри.