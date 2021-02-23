Мейкап у вигляді картин Далі та Матісса: дівчина створює фантастичний макіяж – фото

Більшість використовують макіяж для того, щоб приховати недоліки та підкреслити свою красу. Але словацька візажистка бачить у макіяжі мистецтво, а її яскраві роботи нагадують справжні картини.

21-річна Люція Перешова зі Словаччини стала відома завдяки своїм сюрреалістичним макіяжам, у яких вона активно використовує картини знаменитих художників. Зараз на її сторінці в інстаграмі 185 тисяч підписників, які захоплюються її творчістю.

Читайте також: Художник малює портрети зірок олівцем – їх не відрізниш від фотографії: неймовірні світлини

Минулого року про дівчину навіть написали на офіційній сторінці Інстаграму.

Побачити обличчя, яке мені так добре знайоме та перетворити його на щось абсолютно невпізнаване – це дуже сюрреалістичний досвід,

– розповіла дівчина

Візажистка відтворює частини робіт Сальвадора Далі, Анрі Матісса, Піта Мондріана, Василя Кандинського та інших художників. Вона обожнює авангардизм, зокрема – у її макіяжах можна побачити багато абстрактного мистецтва.

Люція Перешова також надихається роботами сучасних ілюстраторів та створює власні оригінальні образи. Вона зображує абстракцію, людей, пейзажі чи навіть ностальгує за Windows 95! Дівчина радить носити такий незвичайний макіяж навіть у звичайний, будній день.