На межі: чоловік веде щоденник сварок з жінкою

Сварки із коханими трапляються навіть у ідеальних сім'ях, а що вже говорити про тих, хто звик гучно спілкуватись.

Одна жінка випадково знайшла у свого чоловіка щоденник їхніх сварок з детальним описом всіх позицій та розбіжностей. Вона вражена та налякана таким вчинком.

Цікаво Чому вінтажні вина – це рідкість: як створюються Великі ігристі SHABO Grande Cuvée

Чоловік веде щоденник сварок

Жінка, яка випадково знайшла записник чоловіка зі сварками, розповідає, що її коханий дуже спокійний. Вона пояснила, що вони добре завжди ладнали, але часом у їхніх відносинах траплялись сварки. Пара виховує спільну дитину і віднедавна у них не все так добре, як було.

Зараз я сиджу вдома, і у нас є чудовий малюк. Я, як і багато мам, відчуваю, що багато моїх зусиль залишають непоміченими, і це призводить до сварки,

– ділиться молода мама.

Веселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO



Жінка розбита через знахідку / Фото Unsplash

Невдовзі після останньої суперечки чоловік вирішив провітритись і пішов з дому. Тим часом жінка побачила, що його комп'ютер розблокований, і випадково натрапила на файл, у якому був детальний список кожної сварки за 2021 рік.

Він тримав список сварок, коли, на його думку, я ображала його, коли він відчував, що він має рацію. Весь цей час я чітко запитувала його: "Чи все добре?" і він відповідав, що у нас все добре. Але… є список!,

– розповідає вона.

Жінка підозрює, що чоловік збирається її залишити і не знає, як повідомити йому, що вона знайшла його список. Вона не хоче зізнаватись, що переглядала його особисті речі.