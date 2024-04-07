Популярні міфи про догляд за волоссям, які не дають вашим пасмам сяяти

Уявити собі жіночу рутину без догляду за волоссям просто неможливо. Однак навіть довкола цих буденних процедур існує велика кількість міфів, які можуть зіпсувати красу та стан кучерів.

У які ж стереотипи щодо догляду за пасмами не варто вірити та що слід робити натомість, аби волосся виглядало здоровим, розповідаємо далі.

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Якщо весь час фарбувати волосся, воно зіпсується

Існує поширена думка, що фарбування волосся псує його стан і впливає на структуру, але насправді сьогодні професійні та якісні фарби містять ще й різні доглядові компоненти, які не тільки фарбують волосся, а й насичують його різноманітними вітамінами, що допомагає пасмам мати гарний вигляд.

Тож, якщо обирати професійні засоби, регулярне фарбування не матиме значного негативного впливу на волосся. Однак дешеві фарби дійсно можуть пересушити кучері, тому тут важливо звертати увагу на якість продукту.

У догляді за волоссям буде достатньо одного лише шампуню

Навіть якщо шампунь коштує дорого і він справді якісний, до нього все одно варто додати маску і кондиціонер.

Річ у тім, що, крім очищення голови, шампунь більше ніяк не допомагає волоссю, проте після його використання необхідно закривати лусочки пасом, з чим відмінно дають раду бальзами, кондиціонери та маски.

Не варто забувати й про термозахист та інші незмивні засоби, які допомагають захистити волосся від високих температур.

Догляд за волоссям також потребує зусиль / Фото Freepik

Краще користуватися домашніми засобами, а не професійними

В органічних продуктах для волосся немає нічого поганого, проте якщо користуватися лише засобами, приготованими вдома, не завжди це приноситиме користь волоссю.

Такі доглядові продукти мають доволі обмежену зону дії та також можуть спровокувати небажані наслідки. Найкраще обережно ставитися до домашніх засобів і використовувати їх як додаток до основного догляду.