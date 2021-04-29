Целюліт і животик: модель показує, як насправді виглядають "ідеальні" тіла в інстаграмі

Соцмережі часто змушують нас почуватись невпевнено та розвивають комплекси, адже навколо усі здаються такими бездоганними. Модель та блогерка Джорджі Кларк не соромить показувати свій целюліт та складки й доводить - не можна вірити усім фото в інстаграмі.

Зірка британського телебачення, 27-річна Джорджі Кларк, у своєму блозі в інстаграмі на власному прикладі вчить дівчат позбуватись комплексів і хоче "нормалізувати звичайне тіло". Вона робить ефектні колажі, у яких наочно показує, що ідеальна фігура на фото – це справа правильного ракурсу, світла та позування.

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Джорджі публікує два фото з різницею у кілька хвилин. Перше фото – шаблонний знімок для соцмереж, для якого вона завжди напружує живіт, випрямляє спину, відводить таз трохи назад і правильно виставляє ноги для красивого позування. А на другому вона показує себе справжню і стоїть так, як могла б стояти кожна з нас – розслаблено.

Під фото дівчина пояснює, як потрібно постаратись для типового фото в інстаграм, щоб ніхто не здогадався, як ваша фігура виглядає насправді. Проте майже завжди це не найзручніша поза, в якій людині важко стояти чи сидіти довго:

Ліве зображення: знайди найкраще світло та ракурс, напруж сідниці та живіт, встань на носки, затримай дихання. Праве зображення: нічого, просто розслабся та посміхайся,

– розкриває секрети модель

Блогерка показує безліч поз стоячи та сидячі, викриваючи усі ті ідеальні фото в інстаграмі. До прикладу на фото зліва, на дивані, вона сідає подалі від дзеркала і лише трохи нахиляється вперед. А справа сідає у позу звичайної людини, виставляючи на передній план ногу, чого за правилами інста-моделей ніколи не можна робити.

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Дівчина розповідає, що у всіх нас є недоліки і це потрібно постійно тримати в голові, коли ви надихаєтесь красивими картинками в інтернеті: "Тільки тому, що люди не демонструють своїх розтяжок, целюліту, стегон це не означає, що їх немає. Це означає, що вони створили картинку, яка приховала ці речі"

На інших порівняннях вона якомога сильніше напружує прес, шукає вигідне світло, що створити ефект м'язів, схрещує ноги – на фото справа, і почувається просто розслабленою та щасливою – зліва. Джорджі вважає, що обидва зображення мають право на життя, проте ми повинні розуміти, що перше фото – не природне і рівнятись на нього, дивлячись у дзеркало, не варто:

Обидва фото я можу викласти в Instagram, бо я вважаю, що вони показують мене справжню. Я хочу створювати прекрасні образи, але я також хочу показати вам правду та реальність, що лежать в основі" ідеальних образів ",

– зізнається блогерка

Такі порівняння знайшли відгук серед користувачів, які втомилися від однакової модельної зовнішності: на сторінці Джорджі вже майже 700 тисяч прихильників. Вони дякують дівчині, що вона показує на таку широку аудиторію усю правду: