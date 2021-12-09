Наречена красиво здивувала бабусю перед весіллям: зворушливе відео

Американка приготувала приємний сюрприз для бабусі, яка не змогла потрапити на її весілля. Наречена несподівано приїхала до неї в гості на спільну фотосесію.

Колті Сміт поділилася зворушливою історією у своєму тіктоці coltishyann. Наречена дуже любить бабусю, тому хотіла продемонструвати спеціально для неї своє весільне плаття. Щоправда, їхати довелося далеченько!

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Весілля відсвяткували без бабусі

Колті народилася у Нью-Мексико, де зараз проживає її бабуся. Вже в дорослому віці дівчина переїхала до Техасу. Саме там вона нещодавно відгуляла своє весілля разом із найближчими людьми. Але, на жаль, бабуня не змогла приєднатися до свята через велику відстань між містами.

Цьогоріч бабусі виповнилося 93 роки. Вона хотіла потрапити на весілля, але подорож на понад 700 кілометрів була б надто складною для неї. Наречена все розуміла, тому придумала альтернативний варіант, як зустрітися із бабусею.

Колті спеціально приїхала у рідне місто, щоб показати весільне плаття та зробити спільну фотосесію. Сюрприз вдався! Кадри вийшли дійсно зворушливими!

93-річна бабуся разом з внучкою Колті / Скриншот тікток coltishyann

Моя бабуся – одна з найсильніших жінок, яких я знаю. Ціную кожен момент з нею. Я привезла плаття у своє рідне місто та приміряла його лише для неї. Буду берегти ці фотографії до кінця свого життя, – написала наречена.

Спільну фотосесію Колті з бабусею можете переглянути нижче

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