Неформалка не впізнала себе у дзеркалі після роботи стилістів: фото

Епатажна американка погодилася на невеликий експеримент: вона на один день відмовилася від агресивного макіяжу і пішла до стилістки. Як вона змінилася – далі у матеріалі.

Джордан – оригінальна тату-майстриня із Нью-Йорка, яка точно виділяється з натовпу. Дівчина носить винятково темні речі, користується світлим тональним кремом та кольоровими контактними лінзами. На такий макіяж вона кожного ранку витрачає близько години свого часу.

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Люди часто думають, що я занадто великої думки про себе. Навіть мої друзі кажуть, що я зазнаюся. Але, ей, просто я такою себе бачу. Мені комфортно. І це не має когось хвилювати, – пояснює тату-майстриня.

Як зазвичай виглядає Джордан

Дівчина практично не пам’ятає, як вона виглядала до свого першого татуювання. Саме тому Джордан погодилася на експеримент від ютуб-каналу Truly. Її спробували перевтілити в образ "дівчини із сусідньої квартири" – тихенької та спокійної кралечки, яка дуже любить яскраві кольори та спокійну атмосферу.

Джордан ризикнула – і була просто шокована результатом. Дівчині замалювали усі татуювання, зробили легенький макіяж та одягнули в звичайнісінький одяг. Ще один елемент її образу – перука зі світлим волоссям.

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Дівчину просто не впізнати / Скриншот ютуб Truly

За перевтілення Джордан стежили її друг Алекс та сестра Меган, яка заплакала, коли побачила результат. Вона не пам’ятала сестру такою ще з підліткового віку.

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Джордан довго дивилася у дзеркало і не могла повірити своїм очам – вона справді виглядала як інша людина.

Джордан сподобався макіяж / Скриншот ютуб Truly

Дівчина подякувала візажистці за таке перевтілення, але сказала, що почуває себе дещо незахищено, тому все ж обирає свій звичний образ.