Дівчина знайшла несподіване фото у старому медальйоні бабусі: це не світлина коханого

Вам доводилось бачити старовинні медальйони, всередині яких можна зберігати фото? Зазвичай там можна побачити світлини найближчих людей. Проте американська журналістка знайшла у бабусиній прикрасі фото, якого ніхто не очікував побачити.

Про свою знахідку розповіла Дейзі Аліото – американська письменниця і журналістка. Вона дуже довго намагалась відкрити красивий старовинний медальйон своєї бабусі і очікувала побачити там її чоловіка або дітей. Реальність виявилась іншою, проте не менш зворушливою та милою.

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Всередині красивого блакитного медальйона з білими квітами були чорно-білі фото домашніх улюбленців жінки. На одному фото – пухнастий котик, а на іншому – золотистий ретривер. Це несподіване відкриття так розчулило Дейзі, що вона просто не могла не поділитись цим у соцмережі.

У медальйоні було фото домашніх улюбленців / Фото Твіттер Дейзі Аліото

Користувачі у мережі були також зачаровані такою незвичайною знахідкою: публікація з фото набрала понад пів мільйона вподобань, а понад 40 тисяч прихильників поділились милою історією.

Інші користувачі надихнулись цим випадком і взялись ділитись і своїми медальйонами, у яких зберігають незвичайні фото. Хтось також настільки сильно прив'язаний до домашніх улюбленців, що має їх мініатюрні фото у своїх прикрасах, інші ж показують і зовсім оригінальні варіанти.

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Фото Твіттер Dr Annette Rubery

Фото Твіттер Nikki García

Фото Твіттер Laureth

Фото Твіттер Darren James