Несподіваний "сюрприз": наречена втекла зі свого весілля

Наречена несподівано розійшлася із коханим саме під час їхнього весілля. Все через непросту сімейку хлопця, яка влаштувала їй "справжнє пекло".

Дівчина в останній момент зрозуміла, що виходити заміж за свого хлопця – жахлива ідея. Дивовижно, що це сталося прямо під час церемонії у церкві.

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Сімейні конфлікти

Наречена поділилася своєю непростою історією на ресурсі Reddit. Авторка допису пояснила, що вона – іранка, а її чоловік та уся його сім’я – з Іраку. Утім, вони проживають в Канаді й сповідують християнство.

Сім’я нареченого була досить агресивно налаштована до дівчини, особливо його мама. Упродовж стосунків вони намагалися контролювати авторку: не дозволяли вступити в аспірантуру, фарбувати волосся, йти на роботу тощо. Одного разу дівчина пішла в душ у домі, де живе наречений, – і її жорстко розкритикували його родичі.

Ще одна проблема: наречений завжди дозволяв своїй мамі "влізати" у їхні стосунки. Це було нестерпно. Хоч дівчина визнає, що її хлопець – справді чудовий.

Вони заручилися і мали жити разом з його батьками. Але була можливість переїхати, якби вони трішки зекономили грошей.

Мій партнер – чудова людина. Але він дозволяв своїй мамі керувати усім… Також ніколи не боровся за мене. Коли я вступала з ними в конфлікт, то вони завжди починали говорити на своїй рідній мові, – розповідає дівчина.

Наречена кинула коханого на весіллі / Фото Unsplash

Що сталося на весіллі

Дівчина погодилася зробити весілля у церкві, яку вибере сім’я нареченого. Але в неї була одна умова: службу мали правити англійською – вона не розуміє арамейську мову, якою спілкуються в Іраку.

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На жаль, прохання дівчини взагалі зігнорували. А під час церемонії свекруха обурилася, чому молода прийшла у сукні з відкритими плечима. На її думку, це була зневага до Бога. В цей момент наречена не витримала.

Я зрозуміла, що мене чекає життя із маніпуляторами, а чоловік просто не буде мене підтримувати. Я сказала батькам, що йду. Тато намагався мене втримати, але ні. Добре, що сестра підтримала мене, і ми поїхали до неї, – згадує дівчина.

Наречена попросила користувачів Reddit оцінити, чи правильно вона зробила. Її повністю підтримали: