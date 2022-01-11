Невдале тату: дівчина в істериці через кумедну помилку майстра
Джерело:тікток izzy38255
Американка продемонструвала своє невдале татуювання – і стала справжньою знаменитістю в мережі. Тату-майстер неправильно її зрозумів: малюнок вийшов дещо іншим, ніж планувалося.
Дівчина на ім’я Іззі розповіла історію невдалого походу в тату-салон у своєму тіктоці izzy38255. Станом на зараз відео набрало понад 3 мільйони переглядів.
Цікаво Тренд на якість і як це бути руйнівниками стереотипів вина України, – СЕО SHABO Гіоргі Іукурідзе
Тату-майстер трішки наплутав
Якщо ви наважилися зробити татуювання, то обов’язково детально поясніть все тату-майстру, щоб не втрапити у таку халепу. Адже виправляти малюнок – це завжди додатковий час та гроші.
Іззі хотіла зробити невеличке татуювання на руці у вигляді кнопкового телефону. На екрані мало бути написано Missed calls ("Пропущені дзвінки"). Це натяк на однойменну пісню виконавця Мака Міллера, який помер у 2018 році.
Блогерка Іззі / Скриншот тікток izzy38255
Вже під час сеансу Іззі попросила в майстра, щоб татуювання було зовсім крихітним – близько 2-3 сантиметрів. Але спеціаліст трішки неправильно її зрозумів. Малюнок вийшов досить величеньким, а на екрані телефону він написав: "Missed calls 2-3X" (2-3 пропущених дзвінки, – Life 24).
Це було вже 16 татуювання для Іззі, тому вона взагалі не думала, що може трапитися якась халепа. Тим паче дівчина не дивилася, як майстер набиває малюнок, адже в той момент лежала на спині. Як тільки вона поглянула на тату, то в неї просто не залишилося слів.
Як мені виправити цю безглузду помилку? Я плачу, – сказала дівчина під час відео.
Ролик дивіться нижче
Користувачі тіктоку почали заспокоювати дівчину. На думку багатьох людей, ніхто взагалі не здогадається, що татуювання трішки невдале:
Цікаво Чоловік зробив татуювання з датою свого шлюбу: він переплутав цифри
- Нічого страшного, всяке стається. Принаймні тепер ти маєш веселу історію, пов’язану із татуюванням.
- Не переживай, хоч це дійсно кумедно.
- Малюнок вийшов гарним. Не хвилюйся через дрібнички.
- Повір, ніхто не зрозуміє, що з татуюванням щось не те.