Неймовірні звірі Марії Примаченко та як вони знайшли місце у творчості талановитих майстрів

Марія Примаченко – одна з найталановитіших українських художниць, відома завдяки картинам у народному стилі, що ще називають примітивізмом. Вона створила власних "фантастичних звірів", які і досі викликають захват та надихають на нові твори мистецтва.

Мистецтво – це вічна класика, яка не потребує оновлення і не повинна підлаштовуватись під нові тренди. Це стосується і картин Марії Примаченко. Деяким її звірам вже понад 50 років, але вони досі виглядають сучасно та яскраво. Для того, аби популяризувати та увіковічити плоди уяви української мисткині, їх часто переносять з картин на інші предмети.

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У 113-у річницю з дня народження художниці редакція Life 24 підібрала речі, які створили за мотивами унікальних картин Марії Примаченко. Можливо, вони і вас надихнуть на творчість.

Добірка речей, створених за мотивами картин Марії Примаченко

Казкові статуетки

Творча майстерня авторського декору у своєму арсеналі містить унікальні статуетки, які створені за мотивами картин Марії Примаченко. Митці вирішили оживити звірів з відомих ілюстрацій та надати їм форми. Казкових персонажів втілили у різноманітних дизайнах. Тож можна зустріти як керамічних представників творчості Примаченко, так і стильні яскраві брошки з бісеру та дзвоники з оригінальним розписом.



Звірі Марії Примаченко, які "ожили" / Фото Мрії Марії



Брошки з бісеру / Фото Мрії Марії



Дзвіночки з казковим орнаментом Примаченко / Фото Мрії Марії

Шкільні атрибути

Зображення, які створила відома українська художниця, використовують і для оздоблення шкільних атрибутів. Тож яскравих звірів і рослин можна зустріти на рюкзаках та пеналах для школярів.



Рюкзак з орнаментом / Фото kancelyarskiy.sad



Барвисті розписи на шкільних атрибутах / Фото nosorog_net_

Одяг

Звірі Марії Примаченко "ожили" і на футболках Оксани Наумчук. Жінка вміло розфарбовує одяг яскравими зображеннями за мотивами картин знаменитої українки та перетворює однотонні тканини у фон для казкових звірів.



Звірі Примаченко на футболці / Фото Оксана Наумчук



Жінка оригінально розмальовує одяг / Фото Оксана Наумчук



Малюнки натхненні картинами Примаченко / Фото Оксана Наумчук

Брошки

На цьому творчі інтерпретації не завершуються, і це вміло доводить український бренд Pinat Pins. Дизайнери створили оригінальні значки, натхненні зображеннями української художниці-примітивістки, а саме картиною "Дика овечка". Загалом до колекції увійшли 3 значки з головами звірів та ще 3 з окремими елементами картин.

Манікюр

Розписи Марії Примаченко з'явились і на нігтях. Дівчина захотіла оздобити свій манікюр оригінальними зображеннями. Майстриня, яка створила цю красу, – по-справжньому талановита, адже змогла відтворити відомих звірів у розмірі міні.



Неймовірний розпис нігтів / Фото IraKuZ

Мурал

Засяяла новими барвами і будівля, на якій з'явився стінопис, для створення якого запозичили звірів з картин української художниці. Будівля набула нового значення і тепер тішить око багатьох перехожих.



Мурал зі звірами української художниці / Фото muralikyiv

Тату

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Мистецтво Марії Примаченко – безмежне, і його можна інтерпретувати по-різному. Деяким людям настільки сподобались казкові звірі, що вони вирішили їх увіковічити на своєму тілі. Креативні барвисті тату просто вражають.

Пряники

Картини художниці можна навіть пробувати на смак. Це довела одна користувачка інстаграму, яка займається випічкою смаколиків. Ароматні імбирні пряники жінка вирішила оздобити казковими звірами, якими надихнулась у Марії Примаченко.



Смачні картини Примаченко / Фото snowblack.tasty



Неймовірна інтерпретація картин / Фото snowblack.tasty

Планер

Ще одна річ, яка не була б такою чудово без звіра Марії Примаченко, – це планер. Його обкладинка оздоблена барвистою казковою істотою, яка додає родзинки блокноту та настрою для втілення нових ідей.



Планер з барвистою обкладинкою / Фото yana_readwithme

Мультсеріал

У листопаді 2021 року новий мультсеріал "Дивосвіт" наробив неабиякого галасу. Тоді вийшов перший епізод дитячого серіалу, що заснований на естетиці картин відомої української художниці. Героями стали яскраві істоти, яких Марія Примаченко зобразила на своїх картинах.



Мультисеріал "Дивосвіт" створений за мотивами картин Примаченко / Фото The village



Герої мультисеріалу "Дивосвіт" / Фото The village

Артмайданчик

Ще одна інтерпретація творчості Марії Примаченко з'явилась у серпні 2021 року біля будівлі Офісу президента України у Києві. Там відкрили ігровий артпростір, об'єкти якого – герої картин української мисткині. Над створенням цього майданчика працювали Національний комплекс "Експоцентр України" та Благодійний фонд "Творча спадщина родини Марії Примаченко".



Артмайданчик створений за мотивами картин Марії Примаченко / Фото president.gov



Яскрава інсталяція біля Офісу президента України / Фото з фейсбуку

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Квіткові фігури

До 30-річчя Незалежності України на Співочому полі у Києві відкрилася виставка під назвою "У всесвіті Марії Примаченко". Було створено 10 тематичних квіткових фігур, для втілення яких висадили майже 300 тисяч рослин. Героями стали фантастичні персонажі з картин художниці: "Ведмеді на пасіці", "Поліський нирьок", "Молодий левик", "Дракон", "Болотяний звір", "Синій бик", "Бичок-третячок", "Голубка розпустила крила, хоче на землі миру", "Якби Ной умів малювати" та ін.



Виставка "У всесвіті Марії Примаченко" / Фото Київзеленбуд



Квіткові звірі Марії Примаченко / Фото Київзеленбуд



На виставці було представлено 10 квіткових звірів / Фото Київзеленбуд