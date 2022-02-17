"Ніхто не вірить, що це я": дівчина нанесла макіяж і здивувала мережу

Ця користувачка тіктоку довела, що макіяж – це велика сила. Вона змогла неймовірно перевтілитись.

Чоловіки точно будуть почуватись обманутими, коли побачать цю красуню без макіяжу. У нашому матеріалі розповідаємо про дивовижну трансформацію.

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Дівчина нанесла макіяж і здивувала мережу

Валерія Вороніна на своїй сторінці у тіктоці зібрала уже чимало підписників. Всі користувачі охоче переглядають та коментують відео перевтілень красуні. Сама дівчина не вважає себе вродливою, але вміє вміло це змінювати: вона приховує недоліки та робить акцент лише на потрібному.



Дівчина перевтілилась у красуню / Скриншот з відео

Кадри "до" та "після" часто змушують замислитись, чи справді це одна і та ж людина. Макіяж, зачіска та гарне вбрання – роблять справжні дива, і це вміло доводить на своєму прикладі Валерія. У коментарях під її відео користувачі розділились на два табори: хтось осуджував дівчину за такий "обман", а хтось захоплювався її вміннями. Все ж варто визнати, що Валерія Вороніна справді чудово володіє мистецтвом макіяжу.

Останнє відео викликало особливий фурор серед користувачів. Дівчина продемонструвала неймовірну трансформацію, яку оцінили мільйоном вподобань.

Перевтілення Валерії: дивіться відео