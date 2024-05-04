Шаленіла від шоколаду й парфумів Givenchy: топ фактів про одну з найкрасивіших жінок планети

Одній з найкрасивіших жінок планети Одрі Гепберн сьогодні, 4 травня, могло б виповнитися 95 років. Красою ікони стилю захоплюються й досі, а її стиль, жіночність та ангельська зовнішність були музою для культового модельєра Юбера де Живанші.

Втім, на життя Одрі Гепберн випало чимало випробувань, про які вона говорила дуже рідко. З нагоди дня народження ікони стилю Life 24 зібрав цікаві факти про легенду.

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Маловідома сторона Одрі Гепберн

Талановита акторка мала "блакитну кров"

Одрі Кетлін Растон народилася 4 травня 1929 року в Брюсселі. Її батько, Джон Віктор Растон, був англо-ірландським банкіром, а мати Елла Ван Гемстра – нідерландською аристократкою, у родині котрої були французькі дворяни та англійські монархи, зокрема король Едуард III. Оскільки в маленької Одрі текла "блакитна кров", то й виховували її відповідно.

З пелюшок її виховували двома мовами – англійською й нідерландською, а також Одрі досконало володіла французькою, іспанською та італійськими мовами. До речі, саме знання багатьох мов і вплинуло на акцент майбутньої акторки.

Дівчинка більше любила батька

В деяких інтерв'ю Одрі розповідала, що батька вона завжди любила більше. Мама майбутньої акторки була дуже суворою й не давала жодних поблажок. Коли у 1935 році батьки розлучилися, то для маленької дівчинки це стало справжнім ударом. Одрі Гепберн зізнавалася, що той момент був найболіснішим у її житті.

У 1960-х роках Одрі змогла відшукати свого батька завдяки благодійним організаціям. Вона постійно підтримувала з ним зв'язок, а також забезпечувала до кінця життя.

Одрі Гепберн разом з батьком: дивіться фото

Секрет витонченої фігури у жахливих подіях

Струнка фігура Одрі Гепберн, якою так захоплюються й досі у світі, насправді має моторошну історію. У 1939 році почалася Друга світова війна. Тоді Одрі разом з матір'ю жила в Нідерландах у місті Арнем, яке вважали безпечним, однак незабаром місто окупували й почався страшний голод.

Одрі Гепберн рідко говорила про ті часи, однак деякі спогади все ж є. Так, 10-річній дівчинці доводилося їсти цибулини від саджанців тюльпанів, листя цикорію, а хліб випікали з трави. У дитинстві Одрі була повненькою, однак війна та голод зробили її худорлявою. Через недоїдання в дівчинки виникли проблеми зі здоров'ям, через які вона лежала в ліжку й читала, намагаючись забути про голод. Рідко маленька Одрі також малювала.

Коли Нідерланди звільнили й прибула гуманітарна допомога, то дівчинка була дуже щаслива. В інтерв'ю Одрі Гепберн розповідала, що одного разу з'їла цілу бляшанку згущеного молока, настільки вона була голодною.

Юна балерина, яка підтримувала підпілля

З дитинства Одрі Гепберн займалася балетом. Не припиняла танцювати вона й у часи війни. Ба більше, маленька Одрі допомагала руху опору. Вона виконувала балетні номери, щоб зібрати засоби для підпілля, а також передавала таємні повідомлення.

Покинула балет вона у 1944 році, коли у юної Одрі почалася анемія та розпухли руки з ногами. Окрім того, дівчина дізналася, що не зможе стати примою-балериною, оскільки при зрості 170 сантиметрів мала вагу усього 48 кілограмів. Окрім того, попри свою струнку фігуру Одрі мала 41 розмір ноги, яка мала не дуже привабливий вигляд у пуантах.

Одрі до балету так і не повернулася, тому вирішила сконцентруватися на кар'єрі акторки.

Одрі Гепберн і балет: дивіться відео

Одрі Гепберн обожнювала шоколад і макарони

Одрі Гепберн почала свою кар'єру акторки в 1948 році. Втім, їй доводилося багато працювати, щоб досягти успіху. Титанічні зусилля юної Одрі Гепберн мали результат і вже зовсім скоро вона стала відомою на увесь світ, її красою захоплювалися, а вона – нарешті могла жити так, як бажає.

Тоді вона виконувала всі свої дитячі бажання. Оскільки Одрі в дитинстві голодувала, то це залишило вагомий відбиток на її свідомості. Так, Одрі обожнювала шоколад, особливо – малинові трюфелі. Ікона стилю могла купити велику пачку цукерок і з'їсти їх на самоті.

Коли я була маленькою, у батьків вічно не вистачало часу на мене. Шоколад був моєю єдиною любов'ю і він жодного разу мене не зрадив,

– говорила легендарна акторка в одному з інтерв'ю.

Син Одрі Гепберн Лука Дотті у своїх мемуарах також якось писав, що мама не могла жити без макаронів. Він називав це справжньою "залежністю", адже акторка обожнювала спагетті з томатним соусом. Він жартома зауважував, що Одрі Гепберн могла спокійно жити на одних лише макаронах.

Також Одрі Гепберн мала фірмову страву, яку готувала на дні народження. Вона випікала шоколадний торт без борошна, й подавала його зі збитими вершками та кулькою ванільного морозива.

Шаленіла від Givenchy

Витончена Одрі Гепберн була музою для відомого французького модельєра Юбера де Живанші. Він створював їй сукні, парфуми й по-справжньому захоплювався її ангельською красою.

До слова, у 1957 році Живанші подарував Одрі аромат, який створив спеціально для неї. Ніжне поєднання імбиру, калабрійського бергамоту, цвіту апельсинового дерева, туберози, жасмину, ветивера та пачулі настільки сподобалися акторці, що вона попросила Живанші не випускати їх у продаж ще хоча б 3 роки.

Модельєр не міг відмовити своїй музі, тому унікальний парфум L'Interdit з'явився на поличках магазинів лише в 1960 році. Тоді це було справжнім фурором, і жінки з усього світу мріяли про аромат, як в ікони стилю.

Одрі Гепберн і Юбер де Живанші: дивіться фото

Одрі мала купу комплексів

Неймовірної ангельської краси Одрі Гепберн насправді дуже комплексувала через свою зовнішність. Вона вважала себе товстою, хоча її вага ніколи не перевищувала 50 кілограмів, занадто високою при зрості 170 сантиметрів.

Також ікона стилю комплексувала через свій 41 розмір ноги й завжди намагалася обрати таке взуття, яке б візуально робило ногу меншою.

Я не красуня. Моя мама одного разу назвала мене гидким каченям. Але якщо мої риси розглядати окремо, можна знайти дещо хороше,

– говорила про себе Одрі Гепберн.

Красуня з ангельською зовнішністю дуже багато курила

Шкідлива звичка з'явилася в Одрі Гепберн ще у підлітковому віці. Спочатку вона могла викурити кілька цигарок на день, але згодом їхня кількість лише зростала.

Так, у дорослому віці Одрі могла спокійно викурити 2 – 3 пачки цигарок. Вона не приховувала своєї шкідливої звички, а лише говорила, що має "маленький гріх".

Одрі Гепберн має іменний астероїд

13 квітня 1980 року чеський астроном Антонін Мркос з Обсерваторії Клеть відкрив астероїд. Його назвали на честь Одрі Гепберн – 4238 Одрі.

Louis Vuitton створив спеціальну сумку для Одрі

Ікона стилю дуже любила сумку від Louis Vuitton Speedy 30. Однак для стрункої Одрі вона була завеликою, тому модний дім створив нову сумку – Speedy 25. Ця сумка стала справжньою улюбленицею акторки й вона була дуже вдячна, що для неї створили меншу версію.

Louis Vuitton створив меншу версію сумки спеціально для Одрі Гепберн: дивіться фото

Покинула кар'єру задля благодійності

У 1960-х роках Одрі Гепберн фактично закінчила кар'єру акторки, й почала займатися благодійністю. Зірка пам'ятала тяжке воєнне дитинство, тому намагалася допомогти іншим дітям, які були в скрутному становищі.

Так, Одрі Гепберн стала амбасадоркою ЮНІСЕФ. Почуваючи вдячність за власний порятунок у період після нацистської окупації, вона присвятила залишок своїх днів поліпшенню долі дітей, які живуть у бідних країнах світу. Вона відвідала десятки країн у рамках благодійних акцій, налагоджувала співпрацю та брала участь у програмах з імунізації.

Остання місія ЮНІСЕФ була до Сомалі у 1992 році. Одрі Гепберн нікому не розповідала про погіршення самопочуття, однак інші все помічали. Коли їй стало зовсім зле, то її повезли до лікарні, де діагностували рак шлунку. 20 січня 1993 року Одрі Гепберн померла в оточенні сім'ї у віці 63 років.

Життя Одрі Гепберн нагадує трагічну казку, однак попри всі труднощі вона досягла неймовірного успіху. Її красою досі захоплюються тисячі людей, а вона залишається іконою стилю.