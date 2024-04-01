Трендове боб каре: варіанти зачіски, які будуть актуальними у 2024 році

Боб каре – це одна з наймодніших коротких стрижок 2024 року. Трендовою зачіску зробили голлівудські красуні Сідні Свіні, Флоренс П'ю та Гейлі Бібер.

Одна з причин, чому цю стрижку обожнюють не лише знаменитості, а й тисячі красунь в усьому світі – це її універсальність. Адже боб каре підходить власницям усіх типів волосся та форм обличчя. Про найефектніші варіанти стрижки, які прикрасять будь-яку жінку та будуть актуальними цілий рік, розповідаємо далі.

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Ретро боб

Цей варіант стрижки вважається золотою класикою. Її полюбляли такі ікони стилю, як Мерилін Монро та Коко Шанель. А нині ж сучасну її інтерпретацію демонструє акторка Ріта Ора. Головна родзинка ретро боба полягає у косому проділі, пишному прикореневому об'ємі та підкручених кінчиках.

Як виглядає ретро боб: дивіться фото

У стилі 1990-х

Наступний трендовий варіант – боб у стилі 1990-х. Це каре до плечей, яке не має рівного зрізу. Головна особливість стрижки полягає у багатошаровості. Тобто це каскад, який утворює м'які переходи, та ніжно огортає обличчя. Він має гарний вигляд як з густим хвилястим, так і з тонким прямим волоссям, додаючи йому об'єму.

Боб з 1990-х: дивіться фото

Бокс-боб

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Його особливість у тому, що волосся обрізається рівно по всій довжині. Це робить образ трохи суворим, але при цьому – стильним і елегантним.

Щоб стрижка мала ефектний вигляд, її потрібно ретельно укладати, користуючись пінками для надання об'єму. Також варто використовувати сироватки та різноманітні олії, аби волосся блищало.

Водночас укладати бокс-боб можна й хвилями. Тоді образ буде грайливим і легким.

Як виглядає ця зачіска: дивіться фото

Піксі-боб

Піксі-боб – це різновид стрижки, яка передбачає комбінування коротко підстриженого волосся на потилиці й створення об'єму у верхній частині голови за рахунок пасм середньої довжини.

Стрижка піксі-боб: дивіться фото

Важливим елементом стрижки є чубчик, який може бути різним як по довжині, так і за формою та обсягом. Від нього залежить зовнішній вигляд зачіски загалом.

Стрижка піксі-боб ідеально підходить для тонкого волосся, адже за допомогою правильно підібраної довжини у верхній частині голови та формі чубчика можна створити природний об'єм.