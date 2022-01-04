Особливий гість: 97-річна жінка була дружкою на весіллі праправнучки

Наречена запросила 97-річну прапрабабусю бути дружкою на її весіллі. Заради цього усе свято перенесли до пансіонату літніх людей, де проживає жінка.

Наречена Ешлі планувала вийти заміж за свого коханого Джоша у парку розваг Disney World, що розташований у Флориді (США). Але тоді 97-річна Хуаніта Кортні не змогла б приїхати на весілля.

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Прапрабабуся з радістю стала дружкою для Ешлі

Хуаніта щиро здивувалася, коли почула про таку пропозицію. Вона одразу погодилась на все.

Прапрабабуся на момент змовкла і сказала: "Я думала, що більше ніколи не піду на весілля до своєї рідні", – згадує наречена.

Символічно, що весілля відбулося напередодні Різдва. Уся сім’я Хуаніти не збиралася разом перед цим святом ще з 2005 року. Адже через місяць помер її чоловік Пол, з яким вона мала відзначати 59-річницю шлюбу. З того часу жінка перестала збирати рідню на Різдво, а просто навідувала родичів упродовж новорічних свят. Але цього разу всі нарешті зібралися!

97-річна Хуаніта з нареченими / Фото Daily Mail

Як пройшло весілля

Представники пансіонату Pointe, де вже три роки проживає Хуаніта після перелому стегна, постаралися, щоб жінка запам’ятала цей особливий момент. Вони придбали новеньке плаття, а також зробили їй стильну зачіску та макіяж. До речі, вперше після невдалого падіння жінка одягнула туфлі на підборах.

Весілля було дійсно грандіозним. Сюди завітали всі родичі Хуаніти: троє дітей, восьмеро внуків, 12 правнуків та п’ять праправнуків. А загалом на свято прийшли аж 34 людини.

Жінка вперше за три роки була в туфлях на підборах / Фото Daily Mail

Прапрабабуся підписала свідоцтво про шлюб в ролі свідка. Це було дуже важливо для мене, адже вона з Полом подала приклад, яким має бути шлюб, – говорить наречена.

На святі також була фотографія Хуаніти зі своїм чоловіком. А ще – молодята зробили копію весільного букета, який тримала бабуся, коли виходила заміж ще 1 лютого 1947 року.

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Прапрабабуся з фотографією зі свого весілля / Фото Daily Mail