Пара знайшла таємну кімнату в квартирі: прохід – у дуже дивному місці

Пара з Британії була здивована від несподіваної знахідки в орендованій квартирі: через кілька днів після переїзду вони виявили там таємну кімнату. Сталося це зовсім випадково.

Власники опублікували фотографії у тематичній групі Things Found In Walls – And Other Hidden Findings (Речі, знайдені у стінах, та інші приховані знахідки) у фейсбуці, учасники якої постійно діляться цікавими знахідками у квартирах. Пару найбільше здивував прохід до кімнати. Він добряче прихований.

Потрапити до секретного приміщення можна лише через невеликий отвір, який розміщений за кухонними меблями. Чому хтось вирішив так приховати звичайну кімнатку – пара поки не розуміє.

Вхід до кімнати / Фото фейсбук Things Found In Walls – And Other Hidden Findings

Орендували квартиру зі своїм хлопцем і знайшли кімнату в кухонній шафі. Обов’язково залишу там щось дивне для наступних мешканців, коли ми звідси переїдемо, – написала авторка допису.

Заповзти можна через цей маленький отвір / Фото фейсбук Things Found In Walls – And Other Hidden Findings

Щоправда, всередині приміщення нічого дивного чи кримінального не було. Це – звичайна кімнатка з вікном, де давно не робили ремонт.

Кімната зсередини / Фото фейсбук Things Found In Walls – And Other Hidden Findings

Учасники спільноти придумали, як можна використати цю кімнату. Багато коментарів були жартівливими: