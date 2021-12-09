Перетворив дім на звалище: мама випроторює сина за двері

Батьки завжди прагнуть дати все найкраще своїм дітям, поки вони ще маленькі. Проте гіперопіка у дорослому віці часто призводить до того, що діти виростають безвідповідальними та не можуть самостійно дбати про себе та організовувати побут.

З такою ситуацією зіткнулась мама 20-річного хлопця. Він перетворив дім батьків на справжнє звалище і продовжує його засмічувати.

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Жінка хоче, щоб її син нарешті переїхав

Мати розповідає, що хлопець завжди був ледачим, ніколи не переймався навчанням в школі, своїм зовнішнім виглядом і поводився дуже інфантильно. Всі гроші він витрачає на комп'ютерні ігри, чипси, солодощі, газовані води та печиво. Вона у відчаї вирішила поділитись у соцмережі з підписниками своєю історією:

Я хочу, щоб мій 20-річний син виріс і пішов з дому,

– написала жінка.

Зараз хлопець навчається в коледжі, хоча й не присвячує багато часу навчанню. До того ж він не займається спортом та не харчується правильно, а його спосіб життя дуже жахливий:

Його кімната огидна. Коли він відкриває двері своєї спальні, запах, який виходить звідти, жахливий, і навіть мої молодші діти скаржаться на це. Він залишає чистий одяг, який я випрала й випрасувала, на підлозі в купі з брудним,

– скаржиться мама.



Хлопець не прибирає в кімнаті / Фото Unsplash

Також хлопець полюбляє їсти в кімнаті, тому на столі можна знайти багато недоїдків та брудного посуду. А сміття просто розкидане на підлозі. У ванній кімнаті, яку хлопець ділить зі своїм братом, теж безлад: син там не прибирає, залишає брудні рушники та порожні пляшки від мила і шампуню.

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"Я намагалась допомогти йому прибрати кімнату, щоб показати, якою гарною вона може бути, коли все прибрано. Але він просто носить брудний одяг, або ж бере у свого батька шкарпетки/спідню білизну. Ми намагалися розмовляти з ним спокійно (я плакала перед ним), не вийшло, я кричала на нього, але нічого не виходить", – розповідає жінка.

Нещодавно у хлопця з'явилась дівчина. і батьки сподівались, що це стане для нього стимулом навести порядок у кімнаті, проте хлопець віддає перевагу тому, щоб залишатись у будинку батьків дівчини.



Мати втомилась від постійного безладу / Фото Unsplash

Він почав зупинятися в будинку батьків своєї подруги, і щоразу, коли його немає, спокій, який настає в будинку, приголомшливий, і я справді боюся, коли він повертається додому,

– пояснила мати.

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Хлопець втрачає усі зароблені гроші на себе і тоді ще й випрошує їх у батьків. Він навіть погрожує, що не буде няньчити своїх молодших братів і сестер, якщо йому не дадуть грошей. Жінка також розповіла, що її молодші діти не такі, вони повна протилежність старшого брата.