Ніби мереживо: талановитий перукар заплітає коси і створює неймовірні зачіски

Коси зараз особливо популярні по всьому світу, і багато перукарів модернізують традиційні техніки плетіння. Один із таких стилістів – Алехандро Лопес, художник-самоучка, який створює надзвичайні зачіски.

Незалежно від техніки плетіння кіс, кожен неймовірний стиль від перукаря виглядає так, ніби належить персонажу з фантастичного фільму.

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Як перукар почав плести коси

Як пише My Modern Met, любов Лопеса до плетіння волосся почалася, коли він переглянув відеоурок про те, як робити косу з хвоста. Потім, коли він навчався в косметологічній школі, плетіння коси швидко стало його улюбленим заняттям. На своє 19-річчя він попросив у мами перуку, щоб проводити вечори, практикуючи зачіски.

Через два роки стало зрозуміло, наскільки окупилася напружена праця Лопеса. Його стрічка в інстаграмі наповнена вражаючими косами – від хитромудрих плетінь до скручування волосся, схожих на троянди.

Я черпаю натхнення з будь-якого місця – з природи, архітектури, просто дивлячись на тканини або красиві обрізки чи шнурки,

– розповідає перукар.

Кожна з його моделей має яскраві кольори волосся, а Лопес навіть додає намистини, металеві компоненти та тканини до своїх зачісок.

Мереживні зачіски Лопеса



Зачіска у вигляді корсету / Фото Alejandro Lopez



Зачіска з кіс / Фото Alejandro Lopez



Мереживо з рудого волосся / Фото Alejandro Lopez



Голубе мереживо з кіс / Фото Alejandro Lopez



Серце, зроблені з кіс / Фото Alejandro Lopez



Ланцюгові коси / Фото Alejandro Lopez



Ажурні коси / Фото Alejandro Lopez



Банти / Фото Alejandro Lopez



Червоні троянди з волосся / Фото Alejandro Lopez



Зимова зачіска / Фото Alejandro Lopez



Зачіска з аксесуаром / Фото Alejandro Lopez



Плетені троянди / Фото Alejandro Lopez



Зірочки та кольорові коси / Фото Alejandro Lopez



Троянди / Фото Alejandro Lopez



Квіти на косах / Фото Alejandro Lopez



Вплетена стрічка / Фото Alejandro Lopez