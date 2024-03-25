Від підгузків до матеріалів для бронежилетів: винаходи жінок, які змінили життя на краще

Щодня люди користуються незліченною кількістю предметів, навіть не задумуючись, коли і як вони виникли. Так, двірники, глушник для автомобіля та матеріал для сучасних бронежилетів створили саме жінки.

У більшості випадків це відбувалося у часи, коли жінок сприймали лише як домогосподарок, а чоловіки-науковці намагалися привласнити їхні розробки. Як жінки створили речі, без яких нині складно уявити життя, повідомляє Life 24.

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Двірники для авто

Одного зимового дня 1902 року Мері Андерсон їхала міським трамваєм й помітила, що, попри морозний день, водії їхали з відкритими вікнами. Чоловіки одночасно керували автомобілем й мали протирати скло від снігу та дощу. Тоді жінка подумала, що було б чудово мати склоочисники, якими можна керувати з салону автівки.

Після того, як Мері повернулася додому, то вирішила створити щось, що б очищало лобове скло автомобіля. Тут існує кілька версій – одні стверджують, що жінка сама розробила конструкції, інші ж – що для цього жінка найняла інженера. Однак факт лишається фактом й у 1903 році Мері Андерсон запатентувала двірники для автомобіля. Перший пристрій складався з важеля всередині автомобіля, за допомогою якого можна було керувати гумовою щіткою на лобовому склі. Також до конструкції додали пружину, щоб вона ефективно очищала скло.



Мері Андерсон, яка винайшла двірники для авто / Фото є суспільним надбанням

Хоча такі розробки були й раніше, однак саме двірники Мері Андерсон були найефективнішими. Потім жінка намагалася продати права на свій винахід, однак фірми вважали, що ця річ не має "комерційної цінності". У 1920 році дія патенту закінчилася, а вже у 1922 році склоочисники, створені Мері Андерсон, почали з'являтися на автомобілях Cadillac, а з роками її розробка удосконалювалася й стала стандартним обладнанням для всіх автомобілів.

Підгузки

Маріон Донован була звичайною домогосподаркою й мала трьох дітей. Жінка втомлювалася від рутини, особливо – від постійного прання пелюшок. Одного дня жінці набридло це й вона вирішила створити підгузки, які б мали водонепроникне покриття. На той час вже існували звичайні підгузки з тканини та гумові, однак останні травмували ніжну шкіру малюків.

Для свого експерименту жінка взяла штору для душу й після кількох спроб змогла створити водонепроникні підгузки. Вона використала тканину зі штори для душу, нейлонову парашутну тканину, яка дихала й усувала попрілості. Окрім того, вона замінила англійські шпильки на ремінці, щоб підгузки було зручніше міняти. Жінка відразу запатентувала винахід у 1951 році й продала права одній з компаній, за що вона отримала 1 мільйон доларів.



Донован створила перші водонепроникні підгузки

Згодом жінка намагалася створити багаторазові підгузки, однак жінку лише висміювали. Втім, науковці переконані, що саме розробки Маріон Донован стали основою для сучасних підгузків.

Глушник для автомобіля

Перші автомобілі, які з'явилися у світі, були дуже гучними. Коли працював мотор, то вони неймовірно ревіли. У 1917 році американка Долорес Джонс втомилася слухати постійний шум автомобілів, тому вона винайшла акустичний фільтр, тобто глушник.

Вона відразу запатентувала свій винахід, а глушники почали встановлювати на всі автомобілі. Й хоча цей винахід повністю змінив життя людей, жінка так і не отримала доходів.

Матеріал для бронежилетів

Стефані Кволек закінчила коледж й здобула ступінь в галузі хімії, однак дівчина прагла навчатися далі й мріяла про роботу лікаря. Втім, на навчання дівчина не мала коштів, тому почала шукати роботу. У 1946 році вона опинилася у компанії DuPont, де їй знадобилася хімічна освіта. Стефані Кволек займалася перетворенням полімерів на міцні синтетичні волокна.

На роботі їй дозволялося експериментувати, тому дівчина проводила багато досліджень. Одного дня вона винайшла волокно, яке було дуже легким і водночас – міцним. Спочатку Стефані Кволек не зацікавилася отриманим результатом, але згодом повернулася до дослідження. У лабораторії гідно оцінили розробку дівчини й покращили волокно, яке стало використовуватися для виготовлення куленепробивних жилетів та іншого захисного спорядження. Завдяки її розробці у 1971 році у світі почали з'являтися бронежилети з кевлару.



Стефані Ковлек, яка винайшла кевлар / Фото з мережі

Силікон

Цікаво, що силікон вигадали не лікарі, й навіть не будівельники, а скульптор. Так, Патрісія Біллінгс створювала різні скульптури, однак нерідко вони руйнувалися. Тоді жінка почала шукати таку цементну суміш, яка б могла вберегти її роботи.

Патрісія роками експериментувала й у 1970 році створила непорушну штукатурку, яка була вогнестійкою й нарешті могла вберегти скульптури від руйнування. Згодом силікон почали використовувати у різних сферах, а розробку Патрісії Біллінгс по різному покращували.

І це лише частина з того, що зробили жінки. Циркулярна пила, снігоприбиральна машина, посудомийка та багато інших предметів, без яких нині важко уявити життя, винайшли саме жінки.