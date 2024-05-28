Макіяж після 50 років: 5 помилок, які додають віку

Жінка у будь-якому віці прагне мати неперевершений вигляд. Втім, варто пам'ятати, що з плином часу варто змінювати техніки нанесення макіяжу, адже те, що працювало раніше, нині може навпаки підкреслювати недоліки.

Загалом, візажисти виділяють 5 помилок у макіяжі жінок після 50 років. Як не мати старший вигляд – далі у матеріалі.

До теми Сон може бути причиною появи зморшок: як мінімізувати шкоду

Основа для макіяжу

Візажисти радять жінкам після 50 років обов'язково користуватися праймером. Якщо раніше цього засобу не було у косметичці, то саме час його додати. Експерти пояснюють, що з віком шкіра потребує більше зволоження, і якщо наносити тональну основу на непідготовлену шкіру, то тіні можуть скочуватися, а губна помада – ніби розпливається в зморшках навколо рота.

Щоб макіяж мав гарний вигляд і не додавав віку, варто користуватися праймером. Так, спочатку варто нанести на обличчя зволожувальний крем, а після – праймер. Він допоможе створити рівний тон шкіри, а тональний крем після нанесення не підкреслюватиме зморшки.

Брови

Весна – час, коли кожна жінка хоче відчувати легкість та ніжність. Невагомість, комфорт та неймовірну красу може подарувати якісна білизна. А допоможе у цьому український бренд Anabel Arto , який створює не лише ідеальну білизну, а й стильні сукні та костюми.

З віком брови можуть ставати тоншими й рідшими, тому під час макіяжу варто приділяти їм увагу. Візажисти пояснюють, що вони мають великий вплив на загальний вигляд, адже брови додають балансу усьому обличчю та чіткості в області навколо очей.

Оформлюючи брови, не варто використовувати контрастних кольорів. Так, якщо волосся змінилося з каштанового на сиве чи блонд, то м'який коричневий відтінок олівця для брів пасуватиме найкраще. Також можна скористатися гелем для брів, який допоможе створити гарну текстуру.

Водночас варто пам'ятати, що край брови у жінок 50+ має бути прямим, а не опускатися вниз. Візажисти пояснюють, що у таких випадках очі можуть здаватися закритими, тому варто робити кінчик брови прямим.



Найпопулярніші помилки у макіяжі після 50 років / Фото Freepik

Підводка

Жінки після 50 років можуть користуватися підводкою для очей, однак від чорного кольору краще відмовитися. Натомість можна скористатися темно-сірими чи коричневими відтінками.

Щоб "відкрити очі" за допомогою підводки, візажисти радять наносити її на верхню лінію росту вій. Втім, не варто наносити її на все око – перед зовнішнім кутом варто зупинитися, щоб не опускати лінію очей.

Консилер

Візажисти стверджують, що жінкам після 50 років не варто боятися користуватися консилерами. Навпаки, вони допомагають приховати вікові недоліки. Нині консистенція консилерів змінилася й має легшу текстуру, тому це не "обтяжуватиме" око.

Рум'яна

Рум'яна допомагають відновити здорове сяйво, яке візуально висвітлює обличчя. Жінкам після 50 років рекомендують наносити їх прямо на вилиці – не нижче й не вище. Щоб візуально підтягнути обличчя, тушувати засіб варто вверх у напрямку лінії росту волосся.