Проста вправа для тих, хто багато працює за комп'ютером: варто спробувати

Робота у сидячому положенні по 8+ годин на день – це ваша щоденна рутина? Тоді вам просто необхідно час від часу розтягувати м'язи та розслаблятись. Приділіть собі всього кілька хвилин вдень, щоб ваше тіло вам подякувало, а ви почувались бадьорішими.

Ми так багато часу проводимо згорбленими, сидячи за комп'ютером, а потім – гортаючи стрічку у телефоні, що плечі та стегна стають дуже напруженими. Інструктор з йоги Хіларі Райт показала просту вправу, яка зробить справжнє диво: дихання стане спокійнішим, тіло – розслабиться, м'язи стануть гнучкішими.

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Експертка зазначає, що виконувати цю вправу можна як вдень, так і зранку перед роботою чи ввечері вдома. При цьому зовсім не важливий ваші рівень підготовки. Вам не потрібно вміти стояти на голові чи сідати на шпагат, щоб допомогти своєму тіло відпочити від довгого сидіння у неправильному положенні.

Як виконувати вправу

Зробіть глибокий випад вперед і підніміть руки вгору. Намагайтесь, щоб коліно не виходило занадто вперед і було зігнуте під кутом у 90 градусів, а стегна – дивились вперед, не повертаючись вбік. Спину тримайте прямо.

Ця позиція вже допоможе "розкрити" ваші стегна і зніме напругу з попереку.

Скріншот з відео Today

Далі опустіть руки за спину і переплетіть руки у замок. Так ви "розкриваєте" та розтягуєте свій грудний відділ і позбавляєтесь напруги у спині.

Скріншот з відео Today

Затримайтесь у такому положенні на 10-20 циклів вдиху та видиху, залежно від вашої фізичної підготовки. Дихайте глибоко, не поспішаючи.

Скріншот з відео Today

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Повільно підніміть руки вгору і поверніться до початкового положення. Повторіть те саме з іншою ногою.

Скріншот з відео Today