Ефективна вправа, яка допоможе вам наблизитись до своїх мрій – радить психологиня

Усе, про що мріємо, час здається нам таким далеким і недосяжним. Як же стати хоч на крок ближчим до здійснення своїх мрій? Для цього потрібно виконати всього 4 простих пункти за порадою психологині.

Психологиня Алла Клименко поділилась простою вправою, яка допоможе вам візуалізувати свої цілі та стати до них ближчими. Спробуйте, ви отримаєте несподівані результати!

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1. Перший крок – це усвідомлення. Для початку потрібно виписати усі цілі, які стоять сьогодні перед вами і яких ви прагнете. "Якщо немає цілей, нехай будуть бажання, мрії, ідеї", – каже психологиня.

2. Далі уявіть, що кожна із цих мрій вже здійснилась. Ви полетіли у Париж, про який давно думали, отримали бажане підвищення, купили власну квартиру. Як ви при цьому будете почуватись, які емоції будете переживати? Ви можете трохи спростити собі задачу:

Якщо вам, як і мені, потрібен frame work, то: пишіть, не відриваючи ручки від паперу, не менше п'яти хвилин по кожній з цілей,

– радить Алла Клименко

Не поспішаючи, випишіть свої емоції / Фото Pexels

3. Заглиблюємось ще далі: відкладіть або ж закрийте рукою листок зі бажаннями та цілями, а зверніть свою увагу на список емоцій, який ви склали. "Напишіть конкретну дію, яку ви можете зробити, щоб відчувати себе саме так", – радить експертка. Що ви можете зробити, щоб відчувати той стан та ті емоції, які ви описали?

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4. А далі – найпростіше. Почніть відразу втілювати ці дії в життя, не вагаючись та не шукаючи відмовки.

Відкриттів з цієї вправи – океан,

– зізнається Алла Клименко

В коментарях читачі вже поділились першими результатами. Комусь ця вправа вже допомогла відчути, що йому не вистачає для досягнення своєї мрії і над чим потрібно ще працювати: "Один заклик у мене повторився три рази: "пишатись собою". Це те, чого мені не вистачає вглибині душі. Найперше – цього, а потім здійснення мрій."