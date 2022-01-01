Просто геніально: кумедні новорічні светрики, які вас потішать
1 січня 2022 , 09:09Читать новость на русском
Джерело:Reddit
Здається, цих людей можна назвати справжніми королями новорічних вечірок. Таких розкішних святкових светриків точно ні в кого немає!
Перед вами добірка яскравих і водночас дуже дивних образів, у яких користувачі Reddit відсвяткували Новий рік. Наш фаворит – це людина-ялинка. Кращого й не придумаєш!
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Фото redditЗвичайний вихідний здатний перетворитись на справжню феєрію, якщо не забути захопити у гості рожеве сухе від SHABO та хороший настрій! Замовити рожеве вино можна в інтернет-магазині SHABO .
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Фото reddit