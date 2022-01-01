Просто геніально: кумедні новорічні светрики, які вас потішать

1 січня 2022 , 09:09
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Джерело:

Reddit

Здається, цих людей можна назвати справжніми королями новорічних вечірок. Таких розкішних святкових светриків точно ні в кого немає!

Перед вами добірка яскравих і водночас дуже дивних образів, у яких користувачі Reddit відсвяткували Новий рік. Наш фаворит – це людина-ялинка. Кращого й не придумаєш!

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Фото reddit 

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Фото reddit

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Фото reddit

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Фото reddit

Звичайний вихідний здатний перетворитись на справжню феєрію, якщо не забути захопити у гості рожеве сухе від SHABO та хороший настрій! Замовити рожеве вино можна в інтернет-магазині SHABO .

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Фото reddit

 

Автор: Петро Синєокий