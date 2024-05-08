Прозора фарба для волосся: що це таке та для чого вона потрібна

В асортименті багатьох брендів можна зустріти прозору фарбу для волосся. На перший погляд, цей засіб здається дивним і нелогічним, однак насправді це доволі корисна річ із широким спектром застосування.

Що таке безбарвна фарба для волосся і в яких випадках її можна використовувати, розповідаємо далі.

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Що таке прозора фарба для волосся і для чого вона потрібна

Будь-яка фарба не тільки змінює відтінок волосся, але й надає йому здорового блиску, оскільки під час нанесення продукту структура пасом наповнюється пігментами, протеїнами та іншими доглядовими компонентами. У результаті локони стають живішими, слухнянішими й легше піддаються укладанню.

Досягти такого ж ефекту без зміни відтінку допомагає процедура безбарвного фарбування – іноді її ще називають глазуруванням волосся. Суть методики полягає у використанні спеціальних прозорих фарб: без аміаку, але з компонентами, що доглядають та покривають волосся невидимою плівкою для захисного ефекту.

Прозорі фарби для фарбування у свій відтінок випускають багато марок косметики для волосся. Деякі з них допомагають зробити натуральний тон волосся більш насиченим, інші ще й мають ефект ламінування. Але головне їхнє завдання полягає в усуненні тьмяності й в насиченні пасом корисними компонентами.

Крім того, важлива перевага прозорих фарб полягає в тому, що їх можна використовувати самостійно в домашніх умовах. На відміну від стандартного фарбування з таким продуктом значно знижуються ризики отримати несподіваний результат.