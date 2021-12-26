Пряник та ялиночка: на камери спостереження потрапили кумедні персонажі, які розносили подарунки

Усі звикли до того, що на Різдво та Новий рік приходять Дід Мороз чи Санта. Та ніхто у британському Холбруксі не очікував побачити, як святкові подарунки доставляють невідомі у смішних костюмах.

У містечку, яке розташувалося у Великій Британії, мешканці міста почали помічати цукерки на своїх подвір’ях. Неочікувані подарунки неабияк здивували містян – ніхто не міг пояснити, звідки вони взялися.

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Трохи згодом таємничих дарувальників викрила домашня камера спостереження одного з будинків. Виявилося, що милі подарунки розносили аноніми у кумедних святкових костюмах пряника та ялинки.

Невідомі залишали подарунки на подвір’ях та машинах / Фото з камер очевидців

Благодійники приходили до будинків вночі та приносили невеличкі подарунки.

Я отримала сповіщення, що камера мого дверного дзвінка зафіксувала деяку активність, але коли я перевірила це, я була приголомшена. На порозі мого порогу стояв великий пряниковий Санта і махав. Я думаю, це просто чудово, що той, хто стояв біля моїх дверей, викликає посмішку у всіх,

– розповіла Ніккі Робінс, до якої завітали милі аноніми.

Людина-пряник кумедно взаємодіяла з камерами / Фото з камер очевидців

Мешканці досі не змогли з’ясувати, хто розносить подарунки у цих костюмах, та припускають, що це може бути хтось із сусідів.

Людина-пряник кумедно взаємодіяла з камерами / Фото з камер очевидців