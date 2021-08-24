Раз і назавжди: 10 пар, які зберегли своє кохання через десятиліття – зворушливі фото
Джерело:Reddit
Хтось розлучаеється за рік після одруження, а комусь вдається прожити все життя з однією людиною і любити її так само сильно, як у молодості. Адже з роками справжнє кохання стає лише міцнішим - ця добірка фото тому підтвердження.
Користувачі захоплюються міцними стосунками своїх батьків, дідусів та бабусь або ж показують, як їм самим вдалось зберегти кохання через кілька десятків років, попри старіння, хвороби та зміни у зовнішності. Ці фото не залишать вас байдужими!
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