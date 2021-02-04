Каждый из нас хоть раз ловил себя на негативных мыслях, которые портят нам настроение и мешают наслаждаться жизнью. От таких мыслей нужно немедленно избавляться.

Источник: huffpost

Трудно признаваться, что очень часто причины наших неудач в неправильных установках. Некоторые из них могут так сильно завладеть нами, что практически отравляют нам жизнь. Проверьте, какие из этих мыслей не давали вам решиться на серьезный шаг, портили настроение или мешали дойти до цели.

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"Это могло произойти только со мной"

У нас часто возникает такая мысль, если произошла какая-то незначительная неудача: опоздали на маршрутку, потеряли ключи, разлили чай и тому подобное. Это лишь усиливает ваше негативное отношение к самому себе. На самом деле это лишь мелочи, на которых точно не стоит акцентироваться.

"Отложу это на завтра"

Знаменитая прокрастинация! Как же не хочется выполнять работу сейчас, когда вас ждет любимый сериал. Однако секрет успеха именно в том, чтобы сразу выполнять обязательные задания на день и сразу пробовать воплощать новые идеи в жизнь, не откладывая. Иначе вы рискуете постоянно быть в стрессе в первом случае, и упустить шанс изменить свою жизнь – во втором.

Не стоит откладывать все на последний момент / Фото Pexels

"Я должна была ..."

Сожалеть о чем-то – это худший способ использовать свое время. Что произошло, то уже произошло. Вы можете вынести для себя уроки, сделать полезные выводы на будущее, но прекращайте все время оглядываться назад и снова и снова обдумывать, что бы вы могли сделать в той ситуации. Перед вами – целый будущее.

Перестаньте все время размышлять над прошлым / Фото Unsplash

"Я могу его изменить"

Не берите на себя роль наставника или мессии для другой, взрослого человека. В отношениях вы либо принимаете недостатки человека либо нет. Иначе это приводит к сильному разочарованию в человеке, который почему-то для вас не изменилась, хотя и не должен был этого делать.

"Чья-то жизнь гораздо лучше моей"

Часто нас заставляют так думать соцсети, где люди, кажется, имеют идеальную насыщенную жизнь, любящую семью и никогда не устают. Правда в том, что каждый в соцсетях показывает лишь то, что хочет показать. Вы никогда не увидите проблем другого человека и его переживаний, но они есть у каждого.

Соцсети часто заставляют нас чувствовать себя неудачниками / Фото Unsplash

"Или идеально, или никак"

Это распространенная проблема перфекционистов, из-за чего они часто не решаются на спонтанные или рискованные решения. Однако в ожидании идеальной возможности, так и не удастся получить новый опыт и ценные знания. В начале все допускают ошибки и наталкиваются на неудачи – это нормально. "Лучше неидеальная действие, чем идеальное бездействие".

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"Я не должна это чувствовать"

Пытаясь выглядеть "хорошей девочкой" или просто отвечать требованиям общества, мы можем подавлять в себе такие негативные эмоции как злость, агрессию, ревность, зависть и тому подобное. Однако человек не может выбирать, что ему чувствовать, он это не контролирует. А вот постоянное подавление эмоций может негативно повлиять на здоровье.

Не стоит скрывать свои эмоции / Фото Unsplash

"Забота о себе – для эгоистов"

Не стоит чувствовать себя виноватыми за то, что вы ставите свои потребности выше потребностей других людей. Если вы очень хотите помогать другим, то сначала восстановите свои ресурсы, а только потом уделяйте внимание другим людям. Даже в материнстве на первом месте должно стоять психологическое состояние матери. Потому что счастливая мама – счастливый и ребенок, который это чувствует.

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"Я буду счастлива, когда..."

... когда найду новую работу, когда похудею, когда найду парня, когда перееду на другую квартиру. Иметь цель в жизни – это замечательно. Однако ваша жизнь проходит, пока вы ожидаете определенной точки, с которой уже можно быть счастливой. Радуйтесь тем маленьким действиям, которые вы делать для достижения своей цели: вы проходите новые курсы, заниматься спортом или зарегистрировались в тиндере.

Не ждите идеального момента – вы уже прекрасны / Фото Unsplash

"Уже слишком поздно"

Не существует идеального момента для того, чтобы начать что-то новое. Когда вам кажется, что вы уже слишком взрослая, чтобы менять профессию, или слишком семейная, чтобы начать путешествовать, вы просто не хотите выходить из своей зоны комфорта. Не зацикливайтесь на том, что думают другие, ведь правильный момент для начала наступит тогда, когда вы этого захотите.