Кэсси Йонг – популярная блогерша в тиктоке, за которой следят почти 400 тысяч подписчиков. В недавнем видео девушка рассказала о странной авантюре, которую она воплотила в жизнь, чтобы полностью забыть своего бывшего.
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Девушка решила избавиться от особого символа любви, который они с бывшим оставили в Сеуле (Южная Корея). Ее путь начался с полета на самолете.
Девушка специально полетела в Южную Корею / Фото скриншот тикток kassieyeung
Впоследствии Кэсси специально приобрела кусачки и пошла к Сеульской телебашни. Вблизи нее влюбленые традиционно вешают замочки, чтобы символически увековечить свою любовь.
Замков было очень много / Фото скриншот тикток kassieyeung
В блогершы возникла определенная проблема: на заборе висят несколько тысяч таких замочков, поэтому Кэсси долго искала свой символ любви. Но через некоторое время нашла его и успешно срезала.
Весьма неоднозначное видео блогершы стало чрезвычайно популярным в тиктоке. Только за неделю его посмотрели более 5 миллионов раз. Однако не все комментаторы поняли, зачем она вообще это сделала.
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- Ты действительно поехала в Корею ради этого?
- Мой респект тебе. Но. Я боюсь тебя.
- Кэсси, ты легенда!
- Ты моя героиня!