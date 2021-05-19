Кэсси Йонг – популярная блогерша в тиктоке, за которой следят почти 400 тысяч подписчиков. В недавнем видео девушка рассказала о странной авантюре, которую она воплотила в жизнь, чтобы полностью забыть своего бывшего.

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Девушка решила избавиться от особого символа любви, который они с бывшим оставили в Сеуле (Южная Корея). Ее путь начался с полета на самолете.

Девушка специально полетела в Южную Корею / Фото скриншот тикток kassieyeung

Впоследствии Кэсси специально приобрела кусачки и пошла к Сеульской телебашни. Вблизи нее влюбленые традиционно вешают замочки, чтобы символически увековечить свою любовь.

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Замков было очень много / Фото скриншот тикток kassieyeung

В блогершы возникла определенная проблема: на заборе висят несколько тысяч таких замочков, поэтому Кэсси долго искала свой символ любви. Но через некоторое время нашла его и успешно срезала.

Весьма неоднозначное видео блогершы стало чрезвычайно популярным в тиктоке. Только за неделю его посмотрели более 5 миллионов раз. Однако не все комментаторы поняли, зачем она вообще это сделала.

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