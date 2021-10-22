Нашла в подвале: девушка вышла замуж в свадебном платье, которому уже 60 лет

Американка случайно нашла в подвале старое свадебное платье своей 88-летней бабушки. Белый наряд пролежало там 60 лет, но выглядело безупречно. Тогда девушка решила, что пойдет под венец только в этом платье.

Молодая студентка, учится на фармацевта, 23-летняя Элли Ливингвотер из Массачусетса, нашла это платье еще в 2016 году. Красивый белый наряд лежало свернутый в обычном черном мешке в подвале ее бабушки, 88-летней Энни Кук. Женщина выходила в нем замуж еще в 1961 году, и платье до сих пор выглядело как новое.

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На свадьбах часто придерживаются традиции надевать на невесту "что-то одолженное". Тогда Элли и не собиралась выходить замуж, но, увидев свою находку, решила, что именно это платье и будет той самой "одолженной" вещью: "Я влюбилась в него в тот самый момент, когда увидела", – вспоминает девушка.

Бабушка девушки выходила замуж в этом платье в 1961 году / Фото Daily Mail

Платье не пришлось даже перешивать

А в сентябре этого года Элли вышла замуж за своего возлюбленного, 27-летнего Тима, и выполнила свое обещание. Хотя потрясающая платье, которому было уже 60 лет, не было повреждено, но его нужно было изрядно почистить от пыли.

Удивительно, но платье 1961 года выглядит актуально и сегодня. Изящный корсет, кружевные рукава, фигурный вырез и интересная деталь – пышная юбка, украшенная широкими кружевными лентами – все это выглядит как наряд настоящей принцессы и в 2021 году.

Платье 1961 года выглядит стильно и сегодня / Фото Daily Mail

Кроме того, на удивление бабушки, она во время бракосочетания и ее внучка сейчас носят один размер и имеют похожую фигуру. Поэтому платье просто идеально село на Элли, и девушке не пришлось даже ничего менять – только добавить кольца под юбку и длинную фату.

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Бабушка и подумать не могла, что когда-то увидит внучку в своем старом свадебном платье:

Моя бабушка не могла поверить, что я решила надеть ее платье. Она хранила его в старом мешке для мусора, ведь не думала, что это что-то особенное. Но для меня оно особенное. Она плакала, когда увидела меня впервые в день свадьбы. Это был невероятный момент, который я буду ценить вечно,

– признается Элли

Бабушки не приходило в голову, что платье кому-то пригодится / Фото Daily Mail

Платье стало особенным для Элли

Девушка все детство провела с бабушкой Энн. Семья девочки переехала в дом бабушки, когда дедушка умер после 38 лет брака. Элли уверена, что их брак был образцовым:

Платье очень символично для меня, ведь бабушка надевала его, чтобы выйти замуж за моего дедушку. Я никогда не встречалась с ним, но знаю, что у них был успешный, долгий и счастливый брак. Поэтому думаю, платье проложила путь к моему замужеству,

– рассказывает Элли

Приятным бонусом этой находки 5 лет назад стала и экономия средств. Новое свадебное платье обошлась бы невесте минимум в 2 тысячи долларов. Надев платье бабушки, она не только сэкономила, но и создала особые воспоминания для себя и своих родных.

Свадебное платье бабушки идеально села на ее внучку / Фото Daily Mail

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Элли признается, что на церемонии плакала не только она, но и все гости, которые постоянно делали девушке комплименты. Особенно тронут был ее папа, ведь он увидел дочь в свадебном платье своей матери.