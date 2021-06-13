Предприниматель и блогер призналась, что ее муж просто обожает есть на завтрак разнообразные блины: "Он готов есть их беспрестанно". Поэтому она знает множество вариантов приготовления этого блюда. Один из любимых рецептов – это панкейки на цельнозерновой муки. 

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Они идеальны для завтрака, ведь очень хорошо насыщают, поэтому после них вам еще долго не захочется есть. "Основное преимущество такой муки – сбалансированность и насыщенность", – рассказывает блогер. Такие панкейки с самого утра дадут вам мощный заряд энергии. Сохраняйте себе рецепт!

Приготовление

  1. Взбить яйца с сахаром, добавив ваниль.
  2. Добавить к смеси молоко и перемешать.
  3. Смешать 200 граммов муки с разрыхлителем и добавить к жидкой смеси. Перемешать и постепенно досыпать еще муку, пока тесто не станет по консистенции как сметана.
  4. На разогретую сковороду ложкой выложить блин. Можно жарить вообще без масла или на кокосовой. Подождать, пока поверхность блина покроется пузырьками и перевернуть

Подавайте панкейк с любимой начинкой / Фото Unsplash

Подавать панкейк блогер советует с начинкой, любой, которая вам по душе: шоколад, заварной крем, любимое варенье или просто сметана. Приятного аппетита!

 