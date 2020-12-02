Классическая в золотых тонах, минималистичная или экстравагантная - именно украшенная новогодняя елка в доме создает неповторимое предчувствие зимних праздников.

Как украсить елку так, чтобы она еще долго поддерживала праздничное настроение и выглядела стильно, рассказывают homesandgardens. Вдохновляйтесь и создавайте свои оригинальные композиции.

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Скандинавский стиль

Монохромные белые и серебряные цвета, небольшие стеклянные безделушки и свечи – такой стиль как никогда популярен. Он перенесет вас в атмосферу уютного скандинавсього хюгге. А добавив игрушек с фактурными узорами или изображениями снежных пейзажей, вы сможете создать настоящую зимнюю сказку прямо в вашей гостиной.

Попробуйте скандинавский стиль/ Фото studio-mcgee

Колор-поп

Не спешите откладывать разноцветные игрушки подальше, а экспериментируйте с ними. К примеру, выберите один акцентный оттенок в комнате и украшайте елку игрушками такого цвета, не забывая разбавлять их маленькими украшениями других ярких цветов. Если в вашем интерьере преобладают пастельные оттенки, это даже лучше, ведь тогда такая разноцветная елка станет центральным акцентом!

Добавьте ярких красок к вашей елке/ Фото johnlewis

Королевский стиль

Никогда не выйдет из моды и роскошное сочетание золотистых, красных и глубоких зеленых цветов в обрамлении бисера, бархатных бантов и изящных блестящих деталей. Вдохновляйтесь короливськой и сказочной тематикой, дополняйте такую ​​елку фигурками короны или оленей и бордовыми подарочными коробочками.

Если для вас это может быть "слишком", то просто дайте больше пространства игрушкам, акцентируйте внимание на ветвях елки с помощью стеклянных шариков – и получите такую ​​же роскошную, но уже более сдержанную красавицу.

Классическая елка никогда не выйдет из моды/ Фото Getty

Сельская элегантность

Еще один способ подчеркнуть красоту самой елки – развесить немного одинаковых небольших украшений по всей елке или вовсе от них отказаться от них, а среди ветвей расположить мерцающие огоньки. Ваша елка будет выглядеть просто, но очень изящно и естественно.

Используйте минимум украшений и немного огоньков, чтобы подчеркнуть красоту елки/Фото Unsplash

Золото всегда в тренде

Не хотите банальную елку, украшенную золотыми игрушками? Добавьте к этому монохрому немного современности: небольшие серые, черные и черно-белые игрушки с графическими узорами прекрасно разбавлять феерию золота и оживят классическую композицию.

Черные шары сделают композицию оригинальной/ Фото Getty

Елка из прошлого века

Вдохновляйтесь эстетикой начала 20 века: создайте на вашей елке бурную композицию из роскошных материалов – шелк, бархат и стеклянные игрушки синего, дымчатого серого и золотого цвета. Не бойтесь добавлять экстравагантности: игрушки с леопардовым принтом или декоративное перо павлина не будут в этом стиле лишними.

Подбирайте оригинальные игрушки к елке в стиле начала 20 века/ Фото johnlewis