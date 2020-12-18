Радость, превосходное настроение и ощущение праздника, которое дарят нам волшебные пузырьки, могут понадобиться в любой день. И это прекрасно!

Именно поэтому хотим предложить вам продегустировать белое игристое SHABO Classic Brut, не привязываясь ни к торжественному событию, ни к сезону, ни к памятной дате: порадуйте себя прямо сейчас. Приступим!

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Стиль вина: это вино принадлежит к коллекции выдержанных натуральных игристых, созданных по классическому методу шампанизации в бутылках. Классическая технология шампанизации предполагает долгую выдержку игристого вина непосредственно в бутылке на тонком дрожжевом осадке, в данном случае – не менее 1,5 лет. Технология также предусматривает использование так называемого экспедиционного ликера высочайшего качества в количестве, соответствующем уровню сладости брюта.

Цвет: яркий светло-соломенный, игристое демонстрирует достаточно интенсивный и устойчивый перляж (игру пузырьков в бокале).

Аромат: раскрывается цветами акации и оттенками белых фруктов – спелого персика, груши. Также чувствуются легкие дрожжевые ноты – хлебная корочка, сдобное тесто.

Вкус: свежий, с выразительной кислотностью, с приятными фруктовыми нотами, с продолжительным послевкусием, округлый и гармоничный.

Общее впечатление: игристое отличается легкостью, элегантностью, комплексным ароматом и прекрасным балансом.

Рекомендуемая температура подачи: от +8 до +10, а возможно, и до +12 – в этом случае аромат игристого раскроется полнее и сложнее.

SHABO Classic Brut/ Фото SHABO

Рекомендованные гастрономические сочетания: начнем с рыбы и морепродуктов. Копченый или слабосоленый лосось – отличная пара к SHABO Classic Brut. Прекрасно сочетается оно и с морскими гребешками, обжаренными в сливочном масле. Подойдут к нему красная или щучья икра.

Морские гребешки и игристое / фото Sebastian Coman для Unsplash

Канапе с сыром Philadelphia и копченым лососем / фото Unsplash

Не стоит отказываться от мясных блюд в сочетании с SHABO Classic Brut: это игристое очень гастрономично, и составит великолепную пару блюдам из мяса дикой птицы или, к примеру, курице на гриле под апельсиновым соусом.

Рекомендуем дегустировать SHABO Classic Brut с твердыми сырами – попробуйте сыры Comté и Emmental. Беспроигрышное сочетание – брют и выдержанный Пармезан. Хорошо сочетается это игристое также и с десертными позициями: прекрасный вариант – сезонные фрукты и ягоды. Также интересной парой к нему станет белый шоколад.

Игристое вино и белый шоколад – оригинальное сочетание/ Фото: Pexels

Награды: SHABO Classic Brut – один из рекордсменов среди вин SHABO по количеству международных наград. Это игристое отмечено наградами таких авторитетных конкурсов, как MUNDUS VINI, Decanter World Wine Awards, Effervescents du Monde, International Wine Challenge и др.

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