С такой ситуацией столкнулась молодая мама 6-летнего мальчика. Женщина говорит, что ее сын не научился ходить в туалет, и она не может никуда с ним пойти , чтобы не оконфузиться.

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Женщина стесняется своего сына

Отчаявшаяся мать решила рассказать свою историю, ведь не может больше бороться со своим сыном. Мальчику 6 лет, и он так и научился пользоваться туалетом. Она объясняет, что ее сын в 2,5 года умел ходить на горшок и был учтивым ребенком, однако что-то пошло не так и теперь парень предпочитает класть кучу прямо в штаны.

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С парнем не общаются сверстники / Фото Unsplash

Женщина обращалась уже ко многим специалистам, но те не знают, что с ее сыном и почему он так себя ведет. После стольких лет поиска причины она устала, чувствует постоянный стыд и отвращение к сыну, которому, кажется, все равно.

Я не могу позволить ему проводить время с друзьями, не могу никуда привезти его со мной, не могу уехать в отпуск, долгие поездки на машине или даже в парк аттракционов, потому что он будет постоянно класть кучу в штаны,

– объяснила она.