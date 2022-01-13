Шалене весілля: наречена переодягалась 7 разів

Наречені часто привертають до себе увагу, змінюючи сукню під час весілля. Така традиція вже стала звичною для багатьох, тому Вора Квінн вирішила її дещо змінити.

Вора і Джастіс Квінн одружилися в жовтні. Вони вирішили втекти від традиційних багатоденних святкувань і влаштували скромне весілля, де наречена переодягалась 7 разів.

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Наречена переодягалась 7 разів

Вора Квінн вирішила розкрити секрет своїх весільних образів, які змінювала 7 разів під час святкування. Дівчина зуміла вдало підібрати деталі та аксесуари, тому для всіх образів їй знадобилось лише 3 сукні. Найбільш універсальною була перша сукня, яку наречена придбала для церемонії та весільної фотосесії.

Фасон був настільки універсальним, що з нього можна було створити безліч образів. На церемонії Вора доповнила приталену сукню традиційним мереживом. Вона одягла поверх весільного вбрання рукави розшиті квітами та драпіруванням. Це допомогло створити ідеальний образ для церемонії.



Перший ніжний образ для церемонії / Фото Insider

Опісля наречена вирішила дещо змінити і доповнила мінімалістичну сукню прозорими рукавами та фатою в горошок. Її новий розкішний весільний образ потребував іншої зачіски, тому дівчина вирішила вкоротити волосся і зістригла довгі чорні локони під час святкування. Вона також подбала і про доречні аксесуари з перлин. Наречений був враджений сміливістю дівчини та оцінив нову зачіску.

Він був у шоку. Він навіть не міг говорити. Мені вже сподобалася моя стрижка, але потім, коли я побачила його реакцію, я ще більше захвилювалась. Його реакція була, безперечно, кращою, ніж я могла собі уявляла,

– ділиться Вора.



Розкішний образ з новою стрижкою / Фото Insider

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Для наступного образу Ворі знадобилось значно більше перлин, які вкрили її плечі. Вона також вирішила прикрасити зачіску фатою її матері.



Образ з фатою мами / Фото Insider

Опісля вона одягла на шию чокер та поєднала мінімалістичну сукню з контрастною та "грубою" шкіряною курткою червоного кольору.



Брутальний образ з шкіряною курткою / Фото Insider

Для ще одного образу Вора приготувала шубу своєї бабусі та набір аксесуарів з перлинами. Цього разу вона зібрала своє волосся у хвіст.



Сукня у тандемі з шубою бабусі / Фото Insider

Нарешті дійшла черга до святкування. Молодята обрали приватну вечерю для двох, замість великих гучних святкувань. Для цього Вора приберегла ще одне вбрання. Нова сукня, на відміну від попередньої, була коротка, пишна та з акцентом на рукавах. Глибоке декольте та напівпрозорі рукави додали образу пікантності. Нова мінісукня з органзи вартувала 40 доларів та дозволила наречені почуватись чудово.

Я щойно підстригла волосся і вперше з дитинства мала короткий хвіст. Коли я одягла ту коротку сукню, то сказала своєму чоловікові, що ніколи в житті ще не почувалась такою милою,

– розповідає наречена.



Образ для святкової вечері / Фото Insider

Останнє вбрання Вора приберегла для вечірки з найріднішими у їхньому будинку. Для цього дівчина придбала топ з пір'ям та спідницю з блискітками. Її блискучий образ був просто неймовірним. У цій сукні наречена змогла провести день з 12 друзями, розрізати торт, станцювати перший танець і підкинути букет.



Блискучий костюм для вечірки / Фото Insider