Шампанське не з Шампані: все про неймовірні ігристі Кремани

Немає сенсу дискутувати з Ернестом Гемінґвеєм, який один раз сказав: "Скільки б грошей в мене не було, я не знаю кращого способу їх витратити, ніж купити шампанське".

У нашому матеріалі ми вирішили розповісти про ігристі вина не з провінції Шампань, а про кремани, що створюються схожим чином і можуть виготовлятись з інших сортів.

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Як створюють кремани

Власне усім, в кого душа лежить до шампанського й кави, неодмінно мають сподобатися кремани, адже вони десь схожі на смак. Хоча вищезгадані ігристі виготовляються за одним тим самим методом – традиційним, – сорти використовуються різні.

А ще, на відміну від тієї ж Шампані з її суворим регламентом, виробники креманів можуть собі дозволити деякі винні витрибеньки – взяти б бодай витримку базового вина для ігристого у дубі. І при цьому всьому кремани коштують дешевше за шампанське (за 40 євро ви можете придбати достойний креман або базове шампанське – відчуваєте різницю?).



Все про ігристі Кремани / Фото Unsplash

Розглянемо, які кремани існують:

Crémant d'Alsace

Подейкують, що більше за половину креманів виготовляють саме тут з: Піно блану, Оксерруа, Піно грі, Рислінгу, Шардоне та Піно нуару. Рожеві ігристі – це 100% Піно нуар для рожевого кольору.

Crémant de Bordeaux

Для білих вин використовують основні сорти – це Совіньйон блан та Семільйон, для рожевих – Каберне совіньйон та Мерло.

Crémant de Bourgogne

Білі вина створені в основному Шардоне та Піно нуар, Піно блан та Піно грі, дозволяється додавання Гаме, Аліготе, Мелонь де Бургонь та Сасі. Рожевим властиве Піно нуар, інколи в парі з Гаме.

Crémant de Limoux

Виготовляється з Шардоне, Шенін Блан, Маузак (місцева назва Blanquette) та Піно нуар.

Crémant de Die

Ці кремани у першу чергу виготовляють з сорту Clairette, а ще в цьому регіоні є Кларет де Ді, – це ігристе вино, що виготовляється майже так само, як Бланкет де Ліму (його вигадали ще у 1500-х роках), але це вино – фільтрують. Сорт Кларет також іноді з'являється в парі з Аліготе та Мускатом.

Crémant du Jura

Робиться з Шардоне, Піно нуару, Труссо (не менше 70%), для балансу допускаються Пульсар та Саваньєр.

Cremant de Loire

Буває білим, рожевим та червоним. Найчастіше використовується виноград: Шенін блан, Каберне фран, Каберне Совіньйон, Шардоне, Піно нуар, Гроло нуар, Гроло грі, Арбуа, Пінеу д'Аніс.

Crémant de Savoie

Для цього ігристого використовують Жаке, Альтес, Шардоне, Шасла, Піно нуар, Гаме.

Crémants de Wallonie

Це креман з Бельгії, який було визнано лише у 2008 році. Він буває білим, рожевим та виготовляється на основі сортів: Шардоне, Піно нуар, Піно блан та Меньє.

Cremant de Luxemburg

Робиться з винограду, вирощеного на території Люксембургу: з Рислінгу, Піно блану і Ріванеру.

Тож завдяки різноманітності сортів можна зрозуміти, що характер й смаковий профіль креману буде різнитися в кожному регіоні.