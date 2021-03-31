Опиратися на себе не означає справлятися з усім самотужки: пояснення від психологів

Опиратися на себе – здавалось би, просте і зрозуміле твердження. Однак психологиня Юлія Пірумова стверджує, що зазвичай люди його неправильно трактують.

Психологи часто говорять, що потрібно вчитися опиратися на себе. Власне цю формулу заповів видатний німецький гештальт-терапевт Фредерік Соломон Перлз, який казав, що дорослість це – здатність опиратися на себе.

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Проте не всі чують та розуміють в цій фразі одне й те ж.

Я раптом почула її (фразу – 24 канал) вухами "простої" незіпсованої Перлзом людини і навіть перелякалася. Ось мені кажуть: "Ти повинна опиратися на себе". А я чую: "Ти повинна справлятися сама! Сподіватися тільки на себе! Не розраховувати ні на кого!"

– розмірковує Юлія Пірумова.

Насправді, додає психологиня, Перлз заповів дещо інше.



Покладатися на себе не означає робити все самотужки / Фото pexels

Що значить опиратися на себе

Пірумова пояснює, що опиратися на себе – це значить вірити собі. Довіряти своїм почуттям, відчуттям, думкам, бажанням, потребам. Це означає вірити собі в цьому і довіряти собі настільки, щоб саме на цій основі жити!

Відчувати холод – берегти себе і зігріватися. Відчувати голод – піклуватися про себе і годувати. Відчувати злість – чути її і робити що-небудь для змін. Відчувати біль – і ... Не намагатися його заглушити, загнати під діафрагму, забутися. Думати про людину – довіряти цим думкам, а не вважати їх якоюсь нав'язливою маячнею,

– зазначає психологиня.



Опиратися на себе значить вірити собі / Фото pexels ​

Вона додає, що опиратися на себе не означає бути сильним і справлятися з усім самотужки. Це означає бути чутливим та чуйним, довіряти собі й жити так, ніби все, що є всередині кожного з нас дійсно має право бути і має найважливіше значення для нашого життя.

Мої почуття і відчуття для мене справді щось важать і я можу ними керуватися у своєму житті. Це означає вважати мій внутрішній світ важливим і достатньо серйозним для того, щоб приймати рішення і діяти. Йти на контакт або не контактувати. Поспішати або гальмувати. Залишатися наодинці або йти за підтримкою до людей. Жити і бути, врешті-решт,

– констатує Пірумова.

Опиратися на себе – це означає бути на серйозному і чесному зв'язку з самим собою і не тільки. Це також – вміти звертатися до інших: за порадою, допомогою, підтримкою. Тому що вони – хороший, а іноді єдиний спосіб впоратися з чим-небудь важким.



Опиратися на себе значить звернутися за чиєюсь допомогою / Фото getty images