Безпрограшні образи: що одягнути на перше побачення, щоб мати неперевершений вигляд
На першому побаченні кожна дівчина й жінка прагне мати неперевершений вигляд. Тому одним з головних питань стає: "Що ж одягнути, щоб приємно вразити партнера".
Стилісти та експерти в б'юті сфері дають кілька порад щодо того, який одяг обрати для першого побачення. Так, які комплекти точно вразять партнера – далі у матеріалі Life 24.
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Три безпрограшні образи, які підкорять серце партнера
Під час вибору вбрання для побачень важливо враховувати куди, коли й з ким піде жінка. Адже відштовхуючись від того, який відпочинок запланований, варто й обирати вбрання. Втім, існує кілька безпрограшних комплектів, які пасуватимуть у будь-яких ситуаціях.
- Блейзер з джинсами й кедами/кросівками
Таке поєднання має дуже стильний вигляд і поєднуватиметься з будь-яким стилем побачення. Чи то відпочинок у боулінгу, чи прогулянка в парку, чи спільний похід у кафе – такий образ завжди матиме неперевершений вигляд. Окрім того, у такому одязі буде комфортно, що також дуже важливо.
Також не варто забувати про аксесуари – ефектний ремінь, сумка, хустка чи прикраси доповнять образ та додадуть потрібних акцентів.
Базовий, але ефектний образ: дивіться фото
Підкреслить власний стиль й водночас допоможе слідувати трендам білизна від українського бренду Anabel Arto. Незалежно від вашого уподобання – чи то класична елегантність, чи щось яскраве й акцентне – в асортименті знайдеться білизна для найвибагливіших. Серед великих колекцій кожна зможе знайти свій унікальний комплект, який даруватиме впевненість.
- Чорна сукня
Якщо побачення буде романтичним, то варто обрати сукню. Найкращим варіантом буде чорна сукня. Класичний варіант з little black dress, доповнений аксесуарами, гарним взяттям створить романтичний настрій та 100% не залишить партнера байдужим.
Чорна сукня у білизняному стилі: дивіться фото
До слова, від довжини та фасону сукні також залежить і загальне сприйняття образу. Так, одні моделі створюють романтичний та грайливий настрій, інші – підкреслюють елегантність та внутрішню красу жінки.
Елегантний образ з чорною сукнею: дивіться фото
- Жакет і штани
Жакет і штани вільного крою – ще одне трендове поєднання. Такий образ матиме дуже ефектний вигляд, а також буде дуже комфортним. Окрім того, це поєднання є універсальним, яке пасуватиме до різних побачень – як романтичних у кафе чи ресторані, так і активних прогулянок чи походу в кіно.
Якщо доповнити цей образ окулярами, елегантними сережками, сумкою чи іншими деталями, то партнер точно буде приголомшений, адже таке поєднання – безпрограшний варіант.
Трендове і стильне поєднання жакета і штанів: дивіться фото
Важливо, щоб образ для побачення був гармонійним, відповідав загальному стилю жінки й не був занадто оригінальним. Насправді, стереотипи про те, що "треба показувати себе з кращої сторони" вже давно зруйновані, тому дівчині чи жінці необхідно просто залишатися собою.
На що треба звернути увагу при створенні образу
Важливо правильно обрати не лише одяг, а й звернути увагу на кольори й матеріали вбрання. Так, деякі експерти вважають, що шовковий одяг символізує чуттєвість. Психологи зауважують, що це впливає на підсвідомість партнера й ніби натякає на готовність до глибоких емоційних зв'язків. А ось лляний одяг навпаки – символізує легкість та природність, тож якщо жінка бажає створити на побаченні атмосферу невимушеності, то варто обрати одяг з такої тканини.
Деякі експерти вважають, що на сприйняття партнера впливає й колір одягу. Так, червоний – символізує пристрасть і привертає увагу партнера, а зелений – гармонію та прагнення до взаєморозуміння.
Також варто подбати про парфуми. Невелика кількість улюбленого зможе доповнити образ і дозволить партнеру краще зрозуміти жінку.
Головне – на побачення треба йти в гарному настрої. Адже жоден одяг, аксесуари чи парфуми не створять того ефекту, що щира посмішка та приємні дружні розмови.