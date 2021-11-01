Що турбує сучасну людину: 5 книг про емоційне відновлення

Відповідальна людина у сучасному світі має безліч потреб і обов'язків. У голові рояться роздуми від звичайних побутових питань до глобальних проблем планети. Є вічна потреба знати все і встигнути все.

Ми скаржимося на обмаль часу, і водночас гаємо його у соцмережах, переглядаючи чиїсь успіхи. Поспішаємо, переживаємо, втомлюємося, не встигаємо відновлюватися. І потрапляємо на шлях стресів, тривог, пригнічення…

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Але зважати на свої емоції варто так само, як і на фізичний стан. Адже від психічного здоров'я залежить продуктивність, творчість, стосунки й головне – відчуття наповненості життя щастям! Якщо відчуваєте, що потребуєте емоційного відновлення, не шукайте випадкових порад, а скористайтеся літературою, створеною фахівцями.

Таня Пітерсон "101 спосіб впоратися з тривогою, страхом і панічними атаками"

Таня Пітерсон "101 спосіб впоратися з тривогою, страхом і панічними атаками" / Фото "Наш Формат"

Мусимо змиритися з тим, що сучасна людина має безліч причин для тривог, страху, а то і паніки. Ці емоції природні й нормальні, але лише до певної міри. Варто вчасно взяти над ними контроль, доки вони не заженуть вас у глухий кут. Легко сказати! Але не так і складно впоратися, якщо маєте в допомогу книгу фахової консультантки у галузі психології Тані Пітерсон.

У цьому виданні вона ділиться із читачами корисними вправами та порадами у щоденній боротьбі із тривожними станами. Їх дійсно 101, усі вони дієві, адже авторка не лише пропонувала їх іншим, а й випробувала на собі! Усі ми і наші страхи різні, тому кожен може підібрати із пропонованих способів найбільш дієвий саме для себе. Але головне – наполегливо шукати, підбирати, знаходити. Кожен із способів містить конкретні рецепти, радить, що робити тут і зараз для подолання своїх страхів. Деякі з них досить прості й не вимагають особливих зусиль, просто виконуйте і долайте відчуття, що сковують вашу енергію.

Бо головне завдання книги – допомогти пройти крізь тривожні стани й рухатися вперед, насолоджуватися кожним моментом життя.

Ума Найду "Їжа для ментального здоров'я. Як харчуватися, щоб жити без стресу, депресії, тривожності"

Ума Найду "Їжа для ментального здоров'я. Як харчуватися, щоб жити без стресу, депресії, тривожності" / Фото "Наш Формат"

"Ми – те, що ми їмо" – цю фразу приписують ще древнім філософам. Сучасна фахівчиня в галузі психіатрії та дієтології Ума Найду цілком згодна із цим висловом, надаючи йому ще ширшого змісту. Вона обґрунтовано доводить, що харчування важливе не лише для фізичного стану людини, а й особливо – для її ментального здоров'я.

Авторка пише про взаємозв'язок психічних станів із захворюваннями певних органів та із споживанням певних речовин. Так, у дев'яти окремих розділах книги йдеться про певний психіатричний діагноз (депресія, посттравматичний стресовий розлад, тривожність і т.д.) і харчовий шлях його подолання. Окремі додатки містять вказівки про джерела вітамінів і мінералів та іншу важливу інформацію.

Але поради цієї книги адресовані не лише людям із встановленими діагнозами, а й усім, хто прагне за допомогою таких приємних смачних звичок добре почуватися у всіх аспектах психічного здоров'я, жити без стресу та оминати депресію. Окрім чіткого пояснення що і з якою метою читач повинен споживати, авторка як фаховий кулінар розмістила у виданні понад сорок сторінок із рецептами. Ну, майже донесла усе на блюдечку, ви лиш читайте, смакуйте і будьте здорові!

Ольга Корнюшина "37 буддійських штук. Як пережити бентежні часи"

Ольга Корнюшина "37 буддійських штук. Як пережити бентежні часи" / Фото "Наш Формат"

Життя таке різноманітне, сповнене щасливих днів, але і втрат та сум'яття. Трапляються такі періоди, коли ти розбалансований і прагнеш віднайти отой славнозвісний дзен. Але буддизм – не найпоширеніша практика у нашій країні, хто ж допоможе віднайти рівновагу?

Ольга Корнюшина із 2004 року практикує тибетський буддизм. Окрім того, вона науковця, тож буддійські методи вона досліджує у поєднанні із наукою та життєвими прикладами. Навіть до написання цієї книги її спонукала втрата людини з близького оточення, а до цього – власна історія кризового стану.

Читачеві не пропонується поринати у буддизм як релігію, а лиш скористатися конкретними рекомендаціями на шляху до спокою. Методи викладено конкретно і ясно, деякі з них відгукнуться вам швидше, до деяких повернетеся згодом.

Кажуть, найдушевніші розмови проходять за келихом улюбленого вина від SHABO. Тож телефонуйте найкращим подругам та влаштовуйте дружні посиденьки зі смачними стравами, веселими історіями та маленькими секретами. А найкраще вино обирайте в

Авторка пропонує 37 кроків, що базуються на буддійському вченні, на шляху подолання кризових періодів, сприйняття втрат, тривог. Ці кроки об'єднані у шість розділів книги, які допомагають зробити підготовчі кроки, створити власну мотивацію, тренувати та опановувати розум, сконцентруватися на базових чеснотах та закріпити набуті звички на все життя.

Тяжкі періоди трапляються у житті кожного і так важливо бути готовими пройти їх, і ця книга – чудовий порадник у цій справі.

Дарка Озерна "Бути окей. Що важливо знати про психічне здоров'я"

Дарка Озерна "Бути окей. Що важливо знати про психічне здоров'я" / Фото Depo

Перевага цієї книги для українського читача в тому, що її авторка – українка. Вона знає реальний стан речей у ставленні до психічного здоров'я у нашій країні й навіть зображає героїв – типову українську молоду пару, їхніх батьків, їхні переживання, проблеми й сумнівні поради оточення для їх вирішення.

Дуже простих і надзвичайно ефективних методів авторка не пропонує, адже для поліпшення свого стану потрібна щоденна праця. І закликає розібратися як працює мозок, як пов'язане психічне і фізичне здоров'я, чому стаються розлади, як допомогти тому, з ким це сталося? Із цього треба почати. Так і називається перший розділ книги. Другий містить інформацію про більш конкретні діагнози й психічні розлади. Ця книга – як орієнтир у проблемах, допомагає осягнути їх і якоюсь мірою зберегти стан рівноваги та гармонії.

Авторка щира і не обіцяє зцілення лиш від своїх порад і настанов, а навпаки – наполягає на тому, що варто розібратися у своїх проблемах, сприйняти їх і вирішувати із фахівцями, не довіряючись нашому народному "просто відпочинь" чи "просто не тримай образи".

Долайте свої труднощі, щоб навіть у стресовій ситуації ви змогли сказати: "Щось страшне коїться, та я можу це подолати". І дійсно долайте, щоб бути окей!

Тім Боно "Наука щастя: коли лайки – це ще не все"

Тім Боно "Наука щастя: коли лайки – це ще не все" / Фото "Книголав"

У якому б поспіху не плинуло наше життя, але сторінки соцмереж ми увагою не обділяємо. Завдяки цьому ми комунікуємо та презентуємо себе світу (звісно, навіть роботодавці чи організатори тренінгів можуть попросити посилання на вашу сторінку!). Та ніде правди діти, тут ми розглядаємо інших: вбрання, відпочинок, кар'єрні та особисті успіхи – наші френди нічого не приховують. Якщо ви навіть не така й заздрісна людина, але чийсь успіх не завжди тішить, підсвідомо починаєш порівнювати своє життя із чужим. Чому ти не можеш дозволити собі такого розкішного відпочинку, чому маєш конфлікти у родині, а твої діти досі не завалили помешкання різноманітними кубками та нагородами? Адже у соцмережах так багато людей, у яких все ідеально!

Викладач психології Тім Боно працює зі студентами й він зацікавився: а чого ж насправді бажає молодь і що робить її щасливою? Чи щасливі насправді усі ці люди, що усміхнено дивляться на нас із френдстрічки?

Оскільки за справу взявся науковець, то він провів численні анкетування серед молоді й був вражений деякими результатами. Парадоксально, але чим більше часу студенти проводили за спогляданням соцмереж, тим більш самотніми вони почувалися.

Для цих же студенів він розробив курс позитивної психології, і за час його існування кількість слухачів лиш збільшується. Бо молодь прагне бути щасливою, і Тім Боно доводить, що щастя – не у кількості лайків під вашими світлинами. Щобільше, навіть генетичну схильність до похмурої вдачі можна придушити за допомогою свідомих рішень і повсякденних звичок. І автор розписує звички й поради, які сприяють позитивному настрою та психічному здоров'ю молоді.

Звісно ж, книга не обіцяє, що до кінця життя ви не зазнаєте поганого настрою. Поганий день неодмінно настане, але ви точно знатимете, як із цим впоратися.