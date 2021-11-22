Син ховався від батьків 16 років: він соромився, що його вигнали з коледжу

Батьки упродовж 16 років розшукували сина, якого вважали зниклим безвісти. З хлопцем все було нормально: він просто соромився, що не зміг завершити навчання в коледжі.

Справді дивовижна ситуація трапилася в китайському місті Сіань. Вже 39-річний чоловік на ім’я Ван нарешті зустрівся зі своїми батьками. Він зі сльозами на очах вибачався перед мамою на колінах.

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Батьки востаннє бачили свого сина ще в 2005 році. Після цього від нього не було ні звістки: хлопець раптово зник і взагалі не відповідав на дзвінки. Як виявилося, Ван спеціально зробив це через дуже дивну причину.

Хлопець був одним з найкращих учнів у своїй школі, але не зміг отримати диплом в коледжі через захоплення комп’ютерними іграми. Йому було соромно зізнатися про це батькам, тому він вирішив просто зникнути.

Ван успішно ховався роками, але випадково "проколовся"

З 2005 року китаєць змінював одну за одною сумнівні неофіційні роботи, де не вимагали документів. Та це не могло тривати вічно. Нещодавно Ван був змушений оновити паспорт, після чого його нарешті "спіймали".

Ван таки зустрівся з батьками / Скриншот Xiashi News / Weibo

Представники паспортного столу виявили, що хлопця вважали зниклим безвісти. Вони зв’язалися з рідними, які були неймовірно шоковані. Виявляється, що батько не припиняв шукати сина, хоча й розумів, що шанси невеликі.

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Щоразу, коли я прибував в Сіань, то залишався там приблизно тиждень. Я обходив кожну вуличку, кожне інтернет-кафе. Це розбивало наші серця, що ми не могли знайти його, – розповів батько.

Мама хлопця неймовірно рада, що нарешті вдалося знайти Вана. Вона заспокоїла хлопця, що не збирається засуджувати сина. Вона просто щаслива його нарешті зустріти.