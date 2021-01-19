Смачний секрет краси та молодості Сінді Кроуфорд: смузі від знаменитої супермоделі
Американська супермодель Сінді Кроуфорд палка прихильниця здорового способу життя. Вона зовсім не виглядає на 54 роки: все через регулярну фізичну активність та правильне харчування. Свій ранок вона починає з улюбленого напою, що заряджає енергією.
Простим рецептом корисного смузі Сінді Кроуфорд поділилась на своїй сторінці в інстаграмі. Такий вітамінний напій – справжня вітамінна бомба, на приготування якої у вас піде всього кілька хвилин.
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Що вам знадобиться
- 1 склянка мигдалевого молока ⠀
- 1/3 заморожений банан ⠀
- 1 склянка свіжого шпинату ( зараз можна замінити на заморожений) ⠀
- 10 листочків свіжої м’яти (за бажанням)
- 1 чайна ложка протеїну
- 2 чайні ложки будь-якої харчової добавки, яку ви використовуєте. Зірка радить WelleCo Super Elixir Greens (комплекс проти старіння)
- Жменя какао-порошку
Зірка обожнює снідати таким смузі/ Фото @cindycrawford
Спосіб приготування
Готуйте цей напій як будь-яке звичайне смузі: перебийте усі інгредієнти у блендері до однорідної суміші та перелийте у склянку. Для прикраси використайте жменю какао.
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