Американська супермодель Сінді Кроуфорд палка прихильниця здорового способу життя. Вона зовсім не виглядає на 54 роки: все через регулярну фізичну активність та правильне харчування. Свій ранок вона починає з улюбленого напою, що заряджає енергією.

Простим рецептом корисного смузі Сінді Кроуфорд поділилась на своїй сторінці в інстаграмі. Такий вітамінний напій – справжня вітамінна бомба, на приготування якої у вас піде всього кілька хвилин. Читайте також: Так худнути не можна: нутриціологиня розповіла про типові помилки при схудненні Що вам знадобиться 1 склянка мигдалевого молока ⠀

1/3 заморожений банан ⠀

1 склянка свіжого шпинату ( зараз можна замінити на заморожений) ⠀

10 листочків свіжої м’яти (за бажанням)

1 чайна ложка протеїну

2 чайні ложки будь-якої харчової добавки, яку ви використовуєте. Зірка радить WelleCo Super Elixir Greens (комплекс проти старіння)

Жменя какао-порошку Підібрати вино до ваших улюблених гарячих страв чи десертів простіше, ніж ви думаєте. Заходьте в інтернет-магазин SHABO, обирайте вино до смаку та експериментуйте, створюючи несподівані поєднання з вашими звичними стравами. Зірка обожнює снідати таким смузі/ Фото @cindycrawford Спосіб приготування Готуйте цей напій як будь-яке звичайне смузі: перебийте усі інгредієнти у блендері до однорідної суміші та перелийте у склянку. Для прикраси використайте жменю какао.