Сонячний настрій в негоду: 10 способів покращити самопочуття восени

Чи не кожен відчув на собі гнітюче наближення осені. Дні стають коротшими та темнішими, проте не варто впадати у відчай – читайте поради, як мати гарний настрій у найпохмуріші дні.

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Визначити симптоми суму

Сезонні зміни часто впливають на людей, стверджує Керрі Маклеод, керівниця інформаційного відділу організації "Психічне здоров’я". Стан меланхолії та суму під час зміни погоди називають сезонним афективним розладом.

Зміна погоди значно більше впливає на настрій та рівень енергії, що призводить до появи симптомів депресії, які мають значний вплив на повсякденне життя,

– розповіда Маклеод.

Зміна погоди може негативно впливати на настрій та самопочуття / Фото Pexels

Як визначити, що сезонний синдром у вас присутній:

Бракує енергії, ви перебуваєте в стані апатії.

Підвищилась дратівливість та погіршується настрій.

Виникають труднощі з концентрацією уваги.

Експертка радить звернутися до лікаря, якщо погане самопочуття, негативні думки та нестабільна поведінка тривають більше двох тижнів.

Будьте під яскравим світлом

Звичайно, в похмурі осінні дні важко знайти промінчик сонця, тому можна замінити його штучним світлом. За дослідженнями, світлова терапія – достатньо ефективне вирішення проблеми поганого настрою. Не варто сидіти у темних гнітючих приміщеннях, а дозволити собі пустити штучне сонце до свого дому чи робочого місця.

Вживайте вітамін D

Коли на вулиця безхмарна погода, наше тіло отримує вітамін D через прямі сонячні промені. Він допомагає регулювати кальцій та фосфат у тілі. Звичайно, коли на вулиці середина осені, про сонце можна тільки мріяти. Тож щоб не втрачати сонячний вітамін, найкращим варіантом буде звернутися до лікаря, сдати аналізи та за необхідності придбати вітамін. Вживати добавку за власним розсудом не варто – це може зашкодити здоров'ю.

Чи справді вітамін D ефективний Хоч багато лікарів рекомендують вживати цей вітамін в холодні пори року, щоб компенсувати нестачу сонячного світла, деякі дослідники стверджують, що це – Хоч багато лікарів рекомендують вживати цей вітамін в холодні пори року, щоб компенсувати нестачу сонячного світла, деякі дослідники стверджують, що це – неефективно . Експерти зазначають, що добавки вітаміна D будуть мати ефект тільки тоді, коли в людини від початку дефіцит цього елементу.

Не лінуйтеся – тренуйтеся

Хоч через погоду так хочеться посидіти вдома чи подовше полежати під теплою ковдрою, не варто забувати про фізичні тренування. Такі навантаження як біг, стрибки чи велосипед піднімають в організмі рівень важливих гормонів. Серотонін, дофамін та ендорфін виділяються при фізичних навантаженнях та підвищують настрій.

Та не обов’язково проводити години у залі – 20 хвилин тренувань на день допоможуть вам почуватися бадьоро та щасливо.

Зустріньтеся з друзями

І знову повертаємося до цього непереборного бажання залишитися вдома весь день, коли за вікном негода. У такі дні не хочеться нічого робити, бачитися з кимось та спілкуватись. Проте Маклеод стверджує, що вихід із соціального життя може бути причиною поганого психічного здоров’я.

Тож варто взяти волю в кулак та почати будувати плани: зустрітися з друзями, колегами чи родичами, відвідати новий музей чи ресторан. Живе спілкування позитивно впливає на загальне самопочуття та підіймає настрій.

Якщо можливості зустрітися з близькими немає, підтримка зв’язку через месенджери чи відеозв’язок – хороша альтернатива, що допоможе підтримувати контакт із соціумом.

Налагодіть стосунки з поганою погодою

Негода – не причина сидіти вдома. Варто спробувати насолодитися осінньою атмосферою міста, сходити до вологого парку. Можна створити особливий плейлист та поринути у дослідження нової атмосфери.

Особлива атмосфера під час прогулянки допоможе покращити настрій та надихнутися / Фото Pexels

Не варто відкладати походи до нового кафе чи подорожі до лісу. Осінь може здивувати та надихнути, тому вивчення цієї пори року та поліпшення відносин з нею зарадять поганому настрою, підвищать активність та допоможуть пережити похмурі дні.

Знайдіть нове хобі

Давно хотілося навчитись грати на музичному інструменті, нарешті прочитати книжку, на яку не було часу чи опанувати малювання? Осінь допоможе вам у цьому! Знайдіть час, який ви можете присвятити новій зацікавленості та творіть, надихаючись холодною погодою.

Почніть вести щоденник

Погано почуваєтеся? Почніть занотовувати свої переживання, виливаючи їх на папері. Якщо у вас накопичилось багато негативу. Скаржитися на життя – це нормально.

Авторки книги "Мистецтво мріяти" Барбара Шер та Енні Готтліб вважають, що не варто приховувати своє незадоволення та намагатися тримати все в собі. Варто сконцентруватися на проблемах, візуалізувати їх та розбити вщент, жорстоко висміюючи. Значно легше це зробити на папері, щоб не втратити нічого важливого.

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Та не варто забувати і про позитив. Можна завести "лічильник хороших подій", який буде нагадувати, що осінь не складається лише з негативу, але й приховує в собі багато хорошого.

Не ігноруйте сонце

Холодні сезони не можуть похвалитися сонячною погодою, та коли врешті-решт настають погожі дні, треба насолодитися ними вповні. Можна влаштувати пікнік, вибратися за місто, взяти вихідний на роботі й присвятити день сім'ї та природі.

