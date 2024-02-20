Гардеробна на горищі: чоловік перетворив моторошне приміщення на стильну кімнату

Родольфо Кабрера з Меріленда, що в США, перетворив невикористовуване та трохи моторошне на вигляд горище на приголомшливу гардеробну, якій позаздрила б навіть Кім Кардаш'ян.

Як чоловікові вдалося змінити закинутий простір та якою на вигляд є розкішна гардеробна, розповідаємо далі.

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Як з горища вийшла гардеробна

Родольфо Кабрера володіє будівельною компанією та знає, як зробити з порожнього простору корисне приміщення. Фотографії до й після перетворення його горища зібрали мільйони вподобань у соціальних мережах.

Чоловік переробив колись похмуре та трохи моторошне горище на простору й елегантну гардеробну. Родольфо та команді робітників знадобилося близько трьох тижнів, щоб створити гідну уваги кімнату, використовуючи матеріали з місцевих господарських магазинів. Але ремонт усе одно обійшовся недешево, на його завершення пішло трохи більш ніж 30 тисячі доларів (1,1 млн гривень).

Затишок – це результат правильно поєднання багатьох елементів. Однак уявити його без якісного та зручного домашнього одягу просто неможливо. Ідеальним тому свіченням є продукція Anabel Arto . Жінки, які вже придбали для себе та близьких стильний домашній одяг від бренду, переконалися, що навіть буденний сімейний вечір може стати святом.

Родольфо Кабрера хотів, щоб у нього та його дружини Ідалі було додаткове місце для зберігання одягу, і зрозумів, що порожній простір на їхньому невикористаному горищі – ідеальна можливість.

Гардеробна вийшла зручною ти стильною / Фото Jam Press

Американець встановив дерев'яний каркас для стін, а потім обшив їх гіпсокартоном і зробив зручні полиці з дерева. Для підлоги чоловік використовував ламінат, а для надання сучасного вигляду все було пофарбоване в різні відтінки сірого.

Мої робітники допомагали мені, і за допомогу вони отримували гроші. Полиці були зроблені з дерев'яних дощок. Для підлоги я використовував ламінат, який має вигляд дерев'яної дошки, але зроблений із пластику й інших матеріалів. Він також водонепроникний,

– розповів чоловік.

Фотографіями до й після перетворення поділилася на сайті X (раніше відомому як Twitter) дочка Родольфо Джосдаллана.