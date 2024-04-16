Знахідка, ймовірно, належала дитині: чоловік виявив у своєму домі сторічну капсулу часу

У США під час ремонтних робіт у своєму будинку чоловік виявив 111-річну капсулу часу, заховану в стінах. Але після того, як він відкрив її, у нього залишилося більше запитань, ніж відповідей.

Чим американця здивувала його знахідна, а також які речі він виявив у капсулі часу, розповідаємо далі.

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Що чоловік знайшов у капсулі часу

Чоловік з Гранд-Репідс, штат Мічиган, вважає, що капсула часу належить дитині, з огляду на колекцію знайдених предметів.

Серед них – рукописний лист із супровідним малюнком, копія інформаційного бюлетеня "Джерело для молоді" від 8 листопада 1913 року та листівка з написом "З найкращими побажаннями від Джуліуса А. Фрідріха, генерального музичного дилера" поряд із зображенням двох дітей.

Але це ще не все, адже він також знайшов ще одну картку, яку, як вважають, було взято з настільної гри, з написом: "Удачі. Панчоха навиворіт", зображення Ісуса Христа, доміно, маленьку іграшкову сковорідку, мармур, дві палички й те, що вважається саморобним піаніно для великого пальця.

Як виглядає незвична капсула часу: дивіться фото

Підрядники знайшли капсулу часу в моїх стінах. Я роблю ремонт і знайшов дитячу капсулу часу, заховану в моїх стінах. Разом з декількома дрібничками й газетою 1913 року я знайшов цю листівку. Схоже, вона з якоїсь гри. Хтось впізнає її?,

– поділився чоловік своїм відкриттям на Reddit.

Один користувач у своєму коментарі до його допису сказав: "Я не можу знайти приклади карт, але це може бути з книжки Мілтона Бредлі "Гра в удачу", опублікованої приблизно у 1890-х роках. Часовий проміжок підходить, опис гри перегукується з картою (тема удачі, прості трюки), і карти, як відомо, були "хромолітографовані", що, як я припускаю, означає кольорові".

Інший читач додав: "Це дивовижно, можливо, зв'язатися з музеєм і дізнатися, чи приймуть вони це як пожертву або чи є у них інформація про цю людину? Музей взагалі цим займається? Це так круто".

Водночас третя людина сказала: "О, вау! Це дуже круто. Змушує замислитися, скільки такого ще не знайдено. Дякуємо, що поділилися".