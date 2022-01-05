Старим вже не назвеш: як дівчата креативно змінюють одяг

5 січня 2022 , 15:48
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Джерело:

24 канал

Більшість людей не знає, що робити зі старим одягом, тому просто його викидають. Проте не поспішайте це робити наступного разу, адже старій сорочці завжди можна дати друге життя.

У мережі можна знайти чимало прикладів, як креативно змінити старий одяг. Користувачі часто вдаються до сміливих експериментів і з легкістю отримують стильні та нові образи без зайвих витрат.

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Як дати старим речам друге життя

Стару оверсайз сорочку ця дівчина з легкістю перетворила на стильний костюм з кроп-топом та спідницею.


Який стильний костюм / Фото Twizz

Для любительок спідниць – це чудовий лайфхак: зі сорочки легко шити цю деталь.


Сорочку перетворили на спідницю / Фото Twizz

А цей образ для маленької красуні просто чарівний. І ніхто не здогадається, що його пошили зі старих штанів.


Нове вбрання зі старих штанів / Фото Twizz

Велика кофта з легкістю перетворилась у стильну приталену сукню, а мереживо додало образу ніжності.


Які ніжна та гарна сукня / Фото Twizz

А це перевтілення просто вражає. Новий комбінезон виглядає дуже ефектно та стильно.


Який ефектний образ / Фото Twizz

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Перетворити старе пальто у стильний кейп – легко. Вам знадобиться трошки фантазії та часу.


Нове життя для старого пальто / Фото Twizz

Із зайвої тканини завжди можна пошити топ – тож ця дівчина вміло цим скористалась.


Новий стильний образ для літа / Фото Twizz

Нове життя для старого костюма.


Як стильно виглядає новий костюм / Фото Twizz

А це перевтілення просто вражає: нове вбрання чудово підійде для будь-якого святкування.


Зі старої сукні пошили стильний вечірній одяг / Фото Twizz

Автор: Ірина Бенцак