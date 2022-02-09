Стильний хвіст, як у Джей Ло: перукар розкрив секрет зіркової зачіски

Зірковий перукар з тіктоку розповів про особливості зачіски Дженіфер Лопес. Він показав у відео, як зробити ідеальний об'ємний хвіст.

Втомились від одноманітних буденних зачісок і хочете додати об'єму вашій укладці? Ділимось із вами чудовою ідею, як легко та швидко змінити образ.

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Секрет стильної зачіски Дженніфер Лопес

Зірки часто задають тренди у одязі та навіть зачісках. Після червоних доріжок та церемоній повторювати образи знаменитостей беруться і звичайні дівчата, які завжди хочуть бути у тренді та відповідати новим віянням.

Завдяки Дженніфер Лопес у 2022 році у списку наймодніших укладок з'явився і її кінський хвіст, секрет якого досі був невідомим. Така укладка робить риси більш підкресленими, а обличчя виглядає молодим і блискучим. До того ж її можна міксувати як з повсякденними образами, так і для офіційних виходів.



Зачіска, як у Джей Ло / Скриншот з відео

Тож якщо ви досі думаєте, що зіркові зачіски вимагають багато часу і руки професіонала, спішимо вас переконати у протилежному разом із стилістом Крісом Епплтоном, який часто працює над образами знаменитостей та готує їх до публічних виходів. У своєму тіктоці він розповідає про секретні трюки і цього разу поділився "рецептом" ідеального хвоста, як у Джей Ло.