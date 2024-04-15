Прибуток у понад 750 тисяч доларів: сукні й особисті речі Мерилін Монро продали за рекордні суми

На аукціоні Julien's Auctions продали рожеву сукню Мерилін Монро. Ефектне вбрання ікони стилю викупили за рекордну суму у 325 тисяч доларів.

На аукціоні також виставили й інші особисті речі голлівудської зірки. Так, за рекордні суми продали помаду, блокнот і фотографію на паспорт Мерилін Монро. Загалом за одяг та особисті речі ікони стилю колекціонери заплатили понад 750 тисяч доларів.

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Речі Мерилін Монро продали на аукціоні за рекордні суми

На аукціоні Julien's Auctions продали відразу кілька особистих речей Мерилін Монро. Найдорожчим лотом стала рожева сукня Pucci з довгими рукавами. Вбрання з шовку пішло з молотка за рекордні 325 тисяч доларів. Варто зауважити, що аукціонери очікували отримати за сукню у 8 разів менше грошей.



Рожеву сукню Pucci Мерилін Монро продали за 325 тисяч доларів / Фото Julien's Auctions

На аукціоні також продали сценарій до останнього незавершеного фільму Монро "Щось має статися". Так, за текст сценарію колекціонери заплатили 57 150 доларів, а за рукописні нотатки голлівудської зірки – 25 400 доларів. Під час знімання останнього фільму Монро рідко з'являлася на майданчику, тому свої думки щодо сценарію висловлювала письмово у блокноті й передавала їх режисеру.

Ще один з лотів – чорно-біла фотографія Мерилін Монро на паспорт. На світлині вона позує зі своїм чоловіком, легендарним бейсболістом Джо Ді Маджіо. Фотографія пішла з молотка за 16 250 доларів. Окрім того, за рекордну суму також продали помаду Мерилін Монро. Тюбик губної помади помаранчевого відтінку від Elizabeth Arden пішов з молотка за 65 тисяч доларів.

І на цьому лоти з особистими речами Мерилін Монро не скінчилися. Також продали лавандове атласне трико – 29 250 доларів, стару чекову книжку з іменем Монро – 10 400 доларів, вечірню чорну сукню з фільму "Сверблячка сьомого року" – 127 000 доларів. Також були й моторошні лоти – квитанція Pilgrim's Furniture, яка датована днем смерті Мерилін Монро, та латунна табличка, яка колись була встановлена у склепі над могилою Мерилін Монро. Ці лоти продали за 12 500 і 88 900 доларів відповідно.

Які речі Мерилін Монро продали на аукціоні / Фото Julien's Auctions

Загалом, речі ікони стилю та голлівудської зірки продали на суму у понад 750 тисяч доларів. На аукціоні також виставляли речі Г'ю Хефнера. Загалом, триденний аукціон Julien's Auctions приніс понад 4 мільйони доларів з продажу речей зірок.